大學畢業生期望月薪2.5萬　僱主出價低咁多　這院校最搶手超港大

求職平台CTgoodjobs早前公布《2024年畢業生薪酬及就業調查》，應屆大學畢業生期望月薪平均24,958元，而僱主平均預算支付月薪僅為18,317元，兩者落差高達6,641元。各大院校中，香港大學畢業生「開價」最高，期望月薪平均29,952元，惟僱主願意「出價」平均不足2萬元，同時港大畢業生亦非最「搶手」人才，但到底企業最想聘請哪所大學的畢業生呢？各院校畢業生期望月薪分別是多少、與現實差距多少？應屆畢業生最想加入又是哪間企業工作？以下即看完整數據！



調查於今年第3季透過網上問卷形式進行，合共訪問435名應屆畢業生及235名僱主，結果發現今年畢業生平均期望月薪24,958元，按年增加120元；僱主則預算支付月薪平均為18,317元，比2023年的17,293元上升5.9%。雖然僱主提供薪酬預算已較去年高出逾半成，惟與畢業生薪酬期望仍有一段距離，期望落差僅由去年的7,545元，收窄至今年的6,641元。

求職平台CTgoodjobs早前公布《2024年畢業生薪酬及就業調查》，指出應屆大學畢業生期望月薪平均24,958元，而僱主平均預算支付月薪僅為18,317元，兩者落差高達6,641元。（資料圖片）

不同院校中，港大畢業生人工「開價」最高，平均期望月薪高達29,952元，其次是理工大學（27,237元）和中文大學（26,674元）。僱主「出價」方面，企業願向科大畢業生提供的月薪預算最高，平均達19,332元，緊隨其後的是港大（19,296元）及中大（18,535元）。

▼▼各院校畢業生期望薪酬平均值（2023及2024年比較）▼▼

對比之下，港大畢業生的「理想與現實」月薪相差超過1萬元或35.6%最多。此外理大、樹仁、中大畢業生的理想薪酬與僱主預算的差距，亦分別達到8,000元或以上。

調查發現，今年中大畢業生成為最搶手人才，有57.1%僱主表示最想招聘該院校的畢業生，比去年增加14.5%；其次是港大（55.4%）及科大（50%）。然而，去年排名第1的理大今年跌出三甲，以41.7%的比率排名第4位。

至於按行業劃分，願意向應屆畢業生開出較高薪酬的行業包括「娛樂/休閒」（平均月薪預算25,000元）、「醫療／製藥」（20,667元）、「銀行/保險/證券/金融」（20,643元）、「會計/審計/稅務」（20,400元）及「建造/工程/建築」（20,139元）。而薪酬預算較低的行業則包括「廣告/公共關係/市場營銷」（12,780元），以及實驗室試驗（15,000元）。

畢業生最想任職企業或機構方面，政府蟬聯第一，多達27.2%受訪畢業生希望加入政府。（CTgoodjobs提供）

畢業生最想任職企業或機構方面，政府蟬聯第一，多達27.2%受訪畢業生希望加入政府；其次為滙豐香港（9.2%）及Google（6.4%），去年排第4位的Apple則跌出榜外，並由新上榜的醫院管理局（4.0%）、港鐵（4.0%）及香港賽馬會（3.2%）取而代之。

值得留意的是，僅44.5%受訪畢業生表示想加入私人企業，較去年跌近12%；相對地，表示想加入政府部門（37.4%）及投身非政府機構（12%）的人數均上升，顯示畢業生傾向選擇較穩定的工作機會。