10大乞食科藝術佔6科　2科收入低過高中畢業　你主修科有無上榜？

選擇大學主修科目時，除了個人興趣和志向外，不少人也會考慮未來職業發展、學科是否有「錢途」。美國金融服務公司Bankrate分析官方統計數據，得出當地薪酬最低的10個大學主修科，亦即是所謂的「乞食科」，當中藝術相關學科佔了6個，更有部份科目薪酬中位數，比高中畢業還要低。至於本港方面，哪些科目的畢業生最低薪？你所就讀學科情況如何？即看最新數據。



選擇大學主修科目時，除了個人興趣和志向外，不少人也會考慮未來職業發展、學科是否有「錢途」。（資料圖片）

據美媒《CNBC》引述美國教育統計中心（NCES）最新數據，2022年當地25歲至34歲人口中，具大學學歷者的年薪中位數為6萬6,600美元（約51.7萬港元），同期高中畢業生的年薪中位數則為4萬1,800美元（約32.5萬港元）。

Bankrate利用美國社區問卷調查最新一期（2022年）統計，分析當地大學生畢業後薪酬及就業數據，列出10大最低薪主修科，其中「工作室藝術」、「視覺及表演藝術」學科畢業生，年薪中位數分別都只有4萬美元（約31萬港元），比高中畢業生還要低，因而被評為「最不具價值」（Least valuable）主修科目。

「工作室藝術」、「視覺及表演藝術」學科畢業生，年薪中位數分別都只有4萬美元（約31萬港元）。（資料圖片/ Getty Images）

10個最低薪主修科目中 有6個藝術相關科目

10個最低薪主修科目中，藝術相關科目佔了6個，除了上述2科外，還包括「戲劇及舞台藝術」、「其他藝術主修」、「藝術」、「電影、拍攝及攝影藝術」。這些學科畢業生的年收入中位數均不超過4.6萬美元（約35.7萬港元），而且失業率均超過3%，當中「電影、拍攝及攝影藝術」失業率更高達5.5%。

雖然從數據上看來，人文學科學位的畢業薪酬普遍較低，但該機構亦引述專家分析指出，薪酬數字背後或涉及更多複雜因素，例如這些職業可能需要畢業生投入更多時間和資源，才可看到經濟效益；建議學生根據自己興趣和專長選科，這樣才能支撐他們克服困難，堅持長遠職涯發展。

本港「文科和人文科學科」畢業生 平均月薪約2.2萬港元

至於本港情況亦類似，據教資會公布，2022/23學年學士學位課程各科畢業生平均年薪介乎26.9萬至50.6萬港元，當中同樣以「文科和人文科學科」薪酬最低，平均年薪為26.9萬港元，平均月薪僅2萬2,417港元。其次是「社會科學科」，平均年薪為27.5萬港元，平均月薪約2萬2,917港元。

畢業薪酬最高的科目是「醫科、牙科和護理科」，平均年薪達50.6萬元，平均月薪約4萬2,167元；其次是「教育科」，平均年薪約37.5萬港元，平均月薪有3萬1,250元。