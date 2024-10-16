施政報告2024｜01問卷﹕最滿意醫療改革 最不滿派糖不足

【施政報告2024 / 派糖 / 惠民措施 / 問卷調查 / 滿意度 】行政長官李家超今日（16日）發表新一份《施政報告》，「01研數所」於宣讀後進行網上問卷調查，了解市民如何評價這份《施政報告》，結果顯示約一成人表示「滿意」或「幾滿意」，28%受訪者認為「一半半」或「仍有改善空間」，另有約六成表示「不滿意」。具體政策範疇方面，最多人滿意醫療改革系列措施，而最多人不滿的是派糖惠民措施稍為不足。



施政報告2024｜問卷調查結果

是次網上問卷於2024年10月16日下午1時40發布，並透過社交平台分享問卷，截至下午5時，3道問題分別收到630至1,063個有效回應。

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在今年《施政報告》所提及的政策範疇中，最多人滿意醫療改革系列措施，包括改善公營醫療服務、促進精神健康、提升私營醫療收費透明度、支持籌建第三所醫學院等，支持比例達37%。其次是支持青年買居屋措施，滿意比例達27%，相關政策包括為白表青年申請者提供多一個抽籤號碼、白居二增加配額等。此外，轉數快（FPS）將連接內地，便利跨境支付，這項新政亦獲逾兩成受訪者支持。

當被問到今次《施政報告》有何不足，有60%受訪者認為派糖惠民措施略嫌不夠；其次是有34%人認為面向基層市民的支援措施不足。至於今次著墨甚深的房屋政策，亦有約24%受訪者表示措施力度略嫌不足。

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