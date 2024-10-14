福布斯富裕地區排名│澳門全球第2　新加坡第4　香港排名輸台灣？

財經雜誌《福布斯》早前公布「2024年全球最富裕地區排名」，當中由盧森堡奪得榜首；而澳門、新加坡均名列前茅，分別排名第2、4位，兩地更超越阿聯酋、瑞士、挪威等富裕經濟體；至於香港排名則遠遠落後於澳門及新加坡！



榜首盧森堡人均GDP逾14萬美元

《福布斯》指，富裕地區排名是根據國際貨幣基金會（IMF）所公布、經購買力平價調整的各地人均本地生產總值（GDP-PPP per capita，以下簡稱「人均GDP」）整理而成。今年榜首是盧森堡，2024年人均GDP高達14萬3,740美元（約111.7萬港元）。

澳門人均GDP排名全球第2

澳門以13萬4,140美元（約104.2萬港元）的人均GDP，排名全球第2，並且超越阿聯酋、瑞士、挪威、美國等傳統富裕經濟體。新加坡的人均GDP，同樣打入「10萬美元俱樂部」，達13萬3,740美元（約104萬港元）。

2024年香港人均GDP（經購買力平價調整後）為7萬5,130美元（約58.4萬港元），排名全球第15。（資料圖片）

香港排名落後台灣

至於香港方面，2024年人均GDP約為7萬5,130美元（約58.4萬港元），僅排在第15位；除了暫時輸給排名靠前的澳門及新加坡，亦落後於第14名的台灣。

不過，經購買力平價調整的人均GDP只是眾多衡量財富的方法之一，其他方法亦包括人口就業收入、富裕人口比例等，各種方法均有其優點或不足。若比較香港、澳門及新加坡的就業收入，新加坡2023年每月就業收入中位數為5,197新加坡元（約3.1萬港元）最高，香港以2.11萬元的就業月入中位數排在第2（2024年第2季），而澳門就以2萬澳門元（約1.9萬港元，2024年第2季數據）排第3。