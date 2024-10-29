大灣區薪酬調查│港僱員加薪3.5%跑贏　2025年預測加薪幅度一覽

浸大及香港人才管理協會公布「2024粵港澳大灣區薪酬及福利調查」，2024年本港僱員平均加薪3.5%，連續兩年高於廣東省城巿和澳門。本年度香港應屆畢業生平均入職月薪達19,806元，同樣是大灣區城市之冠。對於2025年薪酬調整，粵港澳三地僱主展望均較樂觀，預期平均會為僱員加薪3.8%至3.9%。



展望2025年薪酬調整，粵港澳三地僱主預期均較樂觀，平均加幅達3.8%至3.9%。（資料圖片）

本港打工仔今年平均加薪3.5%

今次調查中有91間本港機構提供薪酬調整數據作分析，本年度受訪機構平均薪金調整幅度介乎3.4%至3.5%之間。而在剔除5間今年表示凍薪的機構後，其餘86間受訪機構的整體實際調整加幅介乎3.7%至4.1%之間。

至於明年加薪幅度方面，27.5%受訪機構表示整體加幅預測介乎3.8%至4%之間，按職級劃分，「管理/經理級員工」及「中層/主任/專業員工」平均加薪4%，「職員」、「一綫/基層員工」平均薪酬加幅分別為3.9%及3.8%。沒有受訪機構表示明年會凍薪，其餘 66 間機構仍未決定調整幅度。

本港應屆大學畢業生 平均起薪點1.98萬元

調查顯示，今年本港大學畢業生入職薪酬平均達19,806元，其中任職「工程」職位的本科畢業生平均起薪點最高，達21,974元，其次是「研發及發展」（20,730元）及「生產」（20,392元）。而平均起薪點較低的職位則包括：「人力資源及行政」（18,673元）、「財務會計」（19,016元）及「市場拓展」（19,153元）。

本港僱員薪酬加幅連續2年跑贏大灣區城市

比較大灣區各城市，今年本港僱員平均加薪3.5%，連續兩年高於廣東省城巿和澳門。按不同職級劃分，今年本港「一綫/基層員工」平均薪酬加幅達3.5%，是各大灣區城市中最高；至於其他職級的加薪幅度，分別都排名前3。

預測本港打工仔2025年加薪3.8%至4%

展望2025年薪酬調整，粵港澳三地僱主預期均較樂觀，平均加幅達3.8%至3.9%。當中本港僱主來年平均為僱員加薪3.8%至4%，在大灣區城市中屬中等水平。

註：調查於2024年7至9月期間進行，共有280間機構參加，當中來自香港、澳門和廣東省城巿（包括東莞、佛山、廣州、惠州、江門、深圳、中山、珠海）的機構分別有91間、34間和155間，涵蓋逾24萬名僱員。

