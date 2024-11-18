JobsDB：打工仔明年加薪1.8%　僱主料經濟轉差　24%凍結或減人手

求職招聘平台Jobsdb by SEEK公布《2025招聘、薪酬及福利調查報告》，預料打工仔2025年平均加薪1.8%，加幅按年下跌0.4個百分點；同時有逾七成受訪僱主表示將維持現有編制、凍結或削減人手，而預期會削減人手的僱主表示，如此計劃主要是由於預期經濟前景轉差、節省營運開支等原因。此外，只有42%受訪企業表示過去一年曾錄用應屆畢業生，比例創4年新低，顯示求職市場競爭加劇。

Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，調查顯示僱主在明年招聘展望上較去年更為審慎，但指出增聘或維持人手編制的僱主比例依然佔多數，預計明年招聘市況仍然穩定，並提出兩大建議助求職者增加競爭力，包括定期更新個人履歷，並時刻留意市場最新動向以及自身職業方向，提升工作技能；而大專生亦應把握實習機會，在畢業前累積相關工作經驗，將有助增加受聘機會。



Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，調查顯示僱主在明年招聘展望上較去年審慎，但指出增聘或維持人手編制的僱主的比例依然佔多數，預計明年招聘市況仍然穩定。（陳嘉慧攝）

打工仔明年加薪1.8% 美容護理／健康加薪最高

調查於今年第三季進行，成功訪問41個行業共357家企業，結果顯示本港打工仔明年預計平均加薪1.8%，加幅按年跌0.4個百分點，加薪幅度較高的工種包括「美容護理/健康」（+3.6%）、「工程」（+3.2%）、「運輸及物流」（+3.1%）。

24%僱主計劃凍結及縮減人手

展望來年招聘計劃，47%受訪僱主傾向維持現有全職人手編制，17%計劃凍結人手，7%縮減人手，凍結及縮減人手比例合計為24%，按年顯著增加11個百分點。當被問到縮減人手的主要原因，47%相關僱主（註：即26間預期削減人手的企業）表示因為「預期經濟前景轉差」，按年急升23個百分點，其他原因包括「節省營運開支」（56%）、「重組架構或調整工作安排」 （49%）等。不過，仍有逾7成僱主傾向於明年首季維持現有全職人手編制或有意增聘人手。

預期聘用內地及海外人才比例回落

受整體市場環境影響，企業預期未來會聘用內地及海外人才比例回落，分別為57%及55%，按年下跌5個百分點及6個百分點，但僱主同時希望政府簡化工作簽證申請或相關行政手續，以及縮短申請工作簽證審批時間。調查亦發現，只有42%受訪企業表示過去一年曾錄用應屆畢業生，比例創4年新低。

李政勳建議即將投入職場的大專生亦應把握校內實習機會，在畢業前累積相關工作經驗，以提升競爭力。（陳嘉慧攝）

求職者需提升工作技能

Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，「調查顯示僱主在展望明年招聘人手的取態上較去年更為審慎，但增聘或維持人手編制的僱主的比例依然佔多數，預計明年招聘市況仍然穩定。」他提醒，面對未來勞動市場競爭，加上企業在招聘時更看重相關工作經驗，建議求職者可定期更新個人履歷，並時刻留意市場最新動向以及自身職業方向，提升工作技能，裝備自己。

大專生應把握實習機會提升競爭力

至於應屆畢業生求職競爭增加，李政勳指出，雖然過去一年招聘應屆生的僱主比例下跌，但僱主聘請入門級職位的比例則有所增加，顯示企業更希望聘請有2至3年的初級人才，建議「即將投入職場的大專生亦應把握校內實習機會，在畢業前累積相關工作經驗，以提升競爭力。」

Jobsdb by SEEK公布《2025招聘、薪酬及福利調查報告》，預料打工仔2025年平均加薪1.8%。（資料圖片/黃寶瑩攝）

兩成企業引入人工智能技術

報告指出，企業對AI人工智能應用亦有輕微進展，有近兩成企業引入人工智能技術，主要協助寫作、分析數據及顧客服務等範疇；同時企業更關注數據私隱及道德（39%），以及人工智能所產出的內容中立或準確程度（28%）。

推動多元平等共融政策（DEI）方面，調查顯示有兩成企業已實施DEI相關措施，另有41%受訪僱主表示未來一年內將繼續或考慮實施DEI政策。李政勳認為，企業積極推動及落實DEI政策，有望增加本地職場對外地人才的吸引力，促進人才交流，增強整體競爭力。