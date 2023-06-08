JobsDB：2023年人工平均加幅4.1%　26至30歲加最多　一工種加9.7%

JobsDB公布《2023年薪酬調查報告》，全港僱員平均加薪4.1%，為三年來最高增幅。其中，加薪幅度最高的工種分別是數據分析、數碼巿場推庿/電子商務/社交媒體，以及資訊科技，最高達9.7%。即看各行各業薪酬變化！



調查於今年2月至3月訪問近3,800名受訪者，結果顯示逾六成受訪者獲加薪，平均加薪幅度達4.1%，較去年的3.2%上升0.9個百分點，雖仍未回復至疫情前水平，但為三年來最高增幅。

按工種分類，從事數據分析的僱員加薪最多，達9.7%。其次是數碼巿場推廣、電子商務及社交媒體，達7.3%，第三是資訊科技，加薪6.6%。

加薪僱員之中，3至5年工作經驗的受訪者加薪幅度最高，達6.3%。其次是0至2年及6至10年，分別有5.2%及4.8%。按年齡比較，26至30歲的受訪者加薪幅度最高，緊隨其後是25歲或以下。

除了薪酬外，不少僱員都會注重工作與生活之間的平衡，調查中有近七成受訪者希望僱主實施4天至4.5天工作週，不過實際上只有近兩成半人表示公司現已實施。其次，一半受訪者希望有靈活的工作時間，約34%受訪者表示已實施。