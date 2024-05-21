2024薪酬調查│平均加人工3.2%　有工種加7.2%！即看你行業加幾多

【加人工 / 薪酬待遇 / 花紅 / 雙糧】Jobsdb最新公布《2024年薪酬調查報告》，本港打工仔今年平均加薪3.2%，但加幅較去年4.1%收窄0.9個百分點。今年「數據分析及研究」從業人員加薪7.2%最高，另有一類工種薪酬加幅亦到5%。至於各行花紅、雙糧又有多少，以下比較詳細數據，看看你加人工算多定少！



Jobsdb於今年2至3月期間訪問31個行業共3,391名受訪者，以了解本港僱員薪酬待遇最新趨勢。結果顯示，今年近六成受訪全職僱員獲加薪，平均加幅3.2%，按年減少0.9個百分點，但跑贏最新3月通脹2%。

Jobsdb最新公布《2024年薪酬調查報告》，本港打工仔今年平均加薪3.2%，但加幅較去年4.1%收窄0.9個百分點。（資料圖片）

▼▼各工種薪酬加幅▼▼



今年人工加幅最高的工種包括「數據分析及研究」，平均加薪7.2%，其次是「法律及合規」（+5%）、「工程」（+4.9%）、保險（+4.6%）等。至於加薪較少的工種包括「零售銷售」及「設計」，加幅只介乎6%至7%，而「製造業」打工仔更減薪0.2%。

此外，今年有55%受訪全職僱員獲發花紅，平均可獲1.4個月花紅，與過去兩年相若。當中「公共關係/企業事務」平均發放2.5個月花紅最多，而「銀行」花紅平均亦多達2個月。

雙糧方面，整體約40%僱員獲得雙糧，其中「製造業」、「運輸與物流」、「採購」3個工種，分別都有超過六成從業員有雙糧。