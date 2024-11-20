2025加價潮│電費、九巴、城巴輪住加價　呢項費用加幅跑贏人工？

【加價2025】臨近年尾「加風四起」，中電及港燈明年1月起分別按年加淨電費0.98%及0.9%；此外三間專營巴士年初申請加價，近日披露加價幅度，其中九巴和新大嶼山巴士申請加價6.5%，城巴申請加價9.5%，勢將加重市民日常支出負擔。回顧本港部份專營巴士票價及電費歷年加幅，哪一項加得最「勁」？本港家庭收入升幅又是否「跑輸」以上費用加幅？



中電、港燈向立法會環境事務委員會交代來年電費調整幅度，經最新檢討，預料中電及港燈明年1月起分別按年加淨電費0.98%及0.9%，高於去年公布的預計加幅。

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翻查兩電去年公布的2024至2028年發展計劃，中電原本預計2025年基本電費加3.8%至每度電100.3仙，計及燃料費43.7仙後，淨電價為每度電144仙，即較今年初加價約0.8%。至於港燈基本電費原定加3.9%至124.2仙，計及42.5仙的燃料調整費，淨電費為每度電166.7仙，即按年加0.7%。

回顧電費歷年累計加幅，由2010年至2023年，中電電費累計加幅高達68.6%，港燈累計加幅亦達64.4%，一度超過本港家庭每月收入中位數同期升幅（62.9%）。至2024年因燃料調整費持續下調，兩電淨電費因而「有得減」，家庭收入累積升幅（64.6%）才可追過電費累積加幅（38%至56%）。

專營巴士方面，九巴、城巴、嶼巴年初向政府提交加價申請，運輸及物流局早前向立法會交通事務委員會提交文件，披露九巴申請加價6.5%、城巴申請加價9.5%、嶼巴申請加價6.5%。

專營巴士加價需行政會議批准，不似港鐵般透過「可加可減機制」每年根據物價等指標調整票價；由2010年至2024年，九巴和城巴（註：本文集中討論九巴及城巴加幅）分別加價過4次，單以加權平均加幅比較，城巴加價幅度較高，不過加價較集中於2019年或之後年份。

至於比較累積加幅，由2010年至2023年九巴及城巴票價分別累計加19.5%及25.7%，較同期約64%的家庭收入中位數升幅低。