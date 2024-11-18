2025年加人工！打工仔平均加1.8%　這工種達3.6%！即睇你行業加幅

年底是加人工、出花紅雙的季節！你的加薪幅度是否符合行情？Jobsdb by SEEK《2025招聘、薪酬及福利調查報告》預測，2025年本港打工仔平均加薪1.8%，加薪最高的工種包括「美容護理/健康」、「工程」、「運輸及物流」，預計分別都加薪3%或以上。至於你的人工加幅是否跑贏大市？有多大機會出花紅雙糧呢？即看最新報告！



調查於今年第三季進行，合計訪問41個行業共357家企業，了解僱主對明年招聘、薪酬及福利安排意向。結果顯示，2025年打工仔預計平均加薪1.8%，較2024年的2.2%下跌0.4個百分點。

「銀行」工種無人工加？

按工種劃分，來年加薪幅度最高的包括有「美容護理/健康」（+3.6%）、「工程」（+3.2%）、「運輸及物流」（+3.1%）。預計加薪幅度較低的工種則包括，「數碼營銷、電子商務及社交媒體」（+0.9%）、「法務/合規」（+0.7%）、「教育」（0.2%），當中「銀行」工種平均薪酬加幅為0%，意味平均而言是「無人工加」。

調查中有77%受訪企業過去12個月曾發放花紅或雙糧，比例按年微升3個百分點，然而同時發放花紅及雙糧的企業佔比，就由去年44%降至今年36%。

設計行業發花紅及雙糧比率較高

今年同時發放花紅及雙糧比率較高的行業包括「設計」（75%）、「批發」（70%）、「貿易分銷」（60%）等。至於不發放花紅或雙糧比率較低的行業則包括「保險」（75%）、「管理諮詢/服務」（72%）、「慈善/社會服務/NGO」（67%）。