福布斯已故名人收入榜2024│Michael Jackson一年吸金$47億居榜首

天王巨星去世後，他們所留下的作品，仍然為其遺產繼承人帶來可觀收入。財經雜誌《福布斯》（Forbes）公布2024年收入最高已故名人排名，榜首是一代流行音樂傳奇MJ米高積遜（Michael Jackson），其作品版權及遺產交易，過去一年產生6億美元（約47億港元）的高額收益。排在第2位的是皇后樂隊（Queen）已故主唱費迪·墨格利（Freddie Mercury），第3位是著名兒童繪本作家蘇斯博士（Dr. Seuss）。



《福布斯》（Forbes）公布2024年收入最高已故名人排名，榜首是一代流行音樂傳奇MJ米高積遜（Michael Jackson）。（資料圖片）

《福布斯》統計在2023年10月1日至2024年9月30日期間，13名已故名人的作品銷售、流媒體、授權協議和其他來源的稅前收入，以及同期達成或宣佈的遺產收購，得出已故名人收入排名。

2024年上榜已故名人中，有9位歌手、1位演員、2位作家及漫畫家，以及1位運動員。統計顯示，13位上榜已故名人過去一年合計產生11.96億美元遺產收入，即大約96億港元。

2024年收入最高已故名人榜

1. 米高積遜 Michael Jackson（2024年收入：6億美元）

2. 費迪·墨格利 Freddie Mercury（2024年收入：2.5億美元）

3. 蘇斯博士 Dr. Seuss（2024年收入：7500萬美元）

4. 貓王皮禮士利 Elvis Presley（2024年收入：5000萬美元）

5. 里克·奧卡西克 Ric Ocasek（2024年收入：4500萬美元）

6. 王子 Prince（2024年收入：3500萬美元）

7. 卜·馬利 Bob Marley（2024年收入：3400萬美元）

8. 查理斯·舒爾茲 Charles M. Schulz（2024年收入：3000萬美元）

9. 馬修·派瑞 Matthew Perry（2024年收入：1800萬美元）

10. 約翰·列儂 John Lennon（2024年收入：1700萬美元）

11. 占士·布朗 James Brown（2024年收入：1500萬美元）

12. 阿諾·龐馬 Arnold Palmer（2024年收入：1400萬美元）

13. 雲妮·侯斯頓 Whitney Houston（2024年收入：1300萬美元）

「Pop of King」（流行樂之王）米高積遜連續2年排名榜首，其作品版權及遺產交易，過去一年產生約6億美元（約47億港元）收益，而據《福布斯》估計，自米高積遜2009年去世以來，其遺產收入已累計超過33億美元（約257億港元）。

已故演員馬修·派瑞（Mathew Perry）是少數上榜的電視演員。（資料圖片）

已故演員馬修·派瑞（Matthew Perry）是少數上榜的電視演員，他生前是經典處境喜劇《老友記》（Friends，或譯六人行）的主要演員之一。《福布斯》估算，劇中主演每年能從這部經典劇集中獲得約1,800萬美元（約1.4億港元）版稅收入。