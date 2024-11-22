2元乘車│1年向營辦商發還$40億　按年增三成　料明年公布檢討報告

【2蚊車／兩蚊搭車／樂悠咭】港府2012年起推出「2元優惠計劃（2元乘車優惠）」，並於2022年將受惠範圍擴展至60至64歲人士，政府相關開支持續增加。運輸及物流局早前書面答覆立法會議員質詢，披露2023/24年度政府向公共交通營辦商發還約40億元，按年上升近三成，佔政府經營開支比例升至0.7%。政府正進行2元優惠計劃檢討，原定於今年公布檢討報告，據《香港01》報道，由於樂悠咭於今年8月才全面使用，當局希望收集更多數據再作檢討，預料最快明年才有結果。



2元乘車優惠：2023/24年度政府向公共交通營辦商發還約40億元

運輸及物流局書面答覆中披露，2023/24年度政府向參與二元優惠計劃的公共交通營辦商發還近40億元，較前一年度的30.7億元增加近三成，並較計劃受惠範圍擴展至60至64歲人士當年、即2021/22年度約13.9億元，增加1.87倍（註：2020至2023年疫情影響，公共交通使用量減少）。

專營巴士及港鐵獲發還少收車資金額佔整體逾七成

各類公共交通工具營辦商之中，專營巴士及港鐵所獲發還少收車資金額佔比較多，2023/24年度各佔15億元或38%。其次是專線小巴，佔約7億元或17.7%，以及紅色小巴，佔約1億元或2.6%。

文件亦披露，2元優惠計劃開支佔政府經營開支總額百分比，由2019/20年度0.2%，升至2023/24年度0.7%。近日有傳媒引述消息指，政府考慮於一定年期後，將2元優惠計劃受惠範圍還原至65歲或以上人士，引發熱議。

近日有傳媒引述消息指，政府考慮於一定年期後，將2元優惠計劃受惠範圍還原至65歲或以上人士，引發熱議。（資料圖片）

運輸及物流局回覆中提到，財政司司長於預算案宣布檢視2元優惠計劃的運作模式，目的是維持計劃的財政可持續性。而政府已表明會維持2元優惠計劃的政策原意，鼓勵受惠者出行，從而建立關愛共融社會，無意取消計劃或改變現時受惠的組群。政府正檢討不同方案，並適時公布檢討結果及建議。

《香港01》早前報道，政府消息人士向透露，最快明年才完成檢討2元乘車優惠計劃，解釋今年8月25日才規定長者全面使用樂悠咭方可享2元乘車優惠，希望至少收集和觀察實施後兩個季度的數據，才定出檢討方向，意味至少到明年年初才有結果。

翻查資料，自計劃於2022年初擴展至60至64歲人士後，該年度日均使用量約209萬人次，並於2023年進一步增加258萬人次，較擴展前的2021年升2.6倍。而60至64歲人士日均受惠人次由2022年3月約48.1萬，增至2023年12月的90.2萬，增幅約85%（註：使用量增加亦由疫後復常所帶動）。

此外，針對違規使用二元乘車優惠情況，運輸署由2023年6月起聯同部份公共交通營辦商加強執法工作，截至今年10月底，共進行約480次聯合執法行動，查驗共970條路線約3,080名懷疑違規使用計劃人士，其中7宗涉嫌違規個案被立案調查，當中2宗個案成功檢控。