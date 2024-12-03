財爺料赤字千億　賣地收入暫僅達標一成　財政儲備跌至不足7000億

政府財赤持續，財政司司長陳茂波早前出席立法會會議時指，受地緣政治、經濟增長放緩影響，本地資產市場受壓，令賣地收入、樓市印花稅及利得稅等減少，預計本財政年度赤字約1,000億元；即較原來估計的481億元赤字高出一倍，引發社會關注。

事實上，政府在之前2個財政年度均錄得逾千億赤字，加上今年預料繼續見紅，財政儲備將跌至逾10年新低。而在政府5項主要收入中，地價收入在本財年首7個月收入僅達原先預算約11%。



財爺預告本財年赤字千億元 較原先預算高一倍

政府2024/25財政年度赤字原先預算為481億元，而最新估算顯示，在計及債券收入及償還債券支出後，本財年赤字或達千億元，亦即較原先估計高出一倍，並且會是連續第3年錄得千億赤字。

預算案原先預測，預料至本財政年度結束（明年3月底）時，財政儲備約為6,851億元，接近2011/12年度水平；而由於最新估計赤字較原先預算高出約500億元，以此粗略估算，至明年3月底，財政儲備將進一步降至約6,300億元。

本財年首7個月地價收入37億元 僅達原先預算的11%

財爺指出，本年度赤字擴大，是由於賣地收入、樓市印花稅及利得稅等減少。當中，地價收入原為政府「金蛋」收入之一，一年可以帶來逾千億元票房，但樓市地市轉趨疲弱後，2022/23年度地價收入即下調至約700億元，2023/24年度進一步降至196億元，而地價收入亦跌至5項主要收入中最少一項。最新數據顯示，本財年前7個月地價收入僅錄37億元，僅為原先預算（約330億元）的11%。

2023/24年度政府印花稅收入錄491億元，僅為原來預算（850億元）的58%，而本年度全年目標亦下調至710億元。（資料圖片）

印花稅方面，財爺亦提到樓市印花稅減少，而據土地註冊處紀錄，2024年首10個月本港住宅樓宇買賣合約價值累計約3,645億元，較去年同期高出約5.6%，不過由於當局自去年至今年初，先減辣再撤辣，相信對印花稅收入有一定影響。至於翻查近年預算案資料，2023/24年度政府印花稅收入錄491億元，僅為原來預算（850億元）的58%，而本年度全年目標亦下調至710億元。

對於外界關注政府財赤持續，中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受《香港01》訪問時指出，外匯基金去年錄得2,000億元投資收益，今年首3季投資收益亦達到2,000億元，在高息環境下，可以取得更多利息收入，若將有關收益能轉撥入財政收入，有助改善政府收益。