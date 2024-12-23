63%港人手機成癮！3大「徵狀」：憂無電、常看電話　首項人人難逃

對於現代人來說，智能手機（智能電話）是不可或缺的生活必需品。線上語言學習平台Preply早前公布調查結果，顯示近三分之二受訪港人承認對手機上癮；不少人即使在上班時也會不時使用手機作私人用途，76.9%受訪者每日在工作時段使用個人手機超過1小時。而調查中最常見對手機成癮的徵狀，最常見是「晚睡」，緊隨是因手機低電量感憂慮及即使沒有通知亦頻繁檢查手機等，但假如要在沒有智能手機下度過一周，受訪者會想做些甚麼？大家又多數採取哪些措施來減少使用手機呢？以下即看詳細報告。



三分之二受訪港人承認對手機上癮

線上語言學習平台Preply早前公布調查結果，顯示近三分之二受訪港人承認對手機上癮。（資料圖片）

調查於今年6月進行，共訪問約1,000名香港市民，以了解他們使用手機的情況。結果顯示，約63.4%受訪者承認自己有使用手機成癮的情況，當中59.3%男性和68.8%女性承認過於依賴手機。

Z世代、千禧世代較能意識到自己有手機成癮問題

以不同世代劃分，Z世代（1997至2012年出生）、千禧世代（1981至1996年出生）以及X世代（1965至1980年出生）認為自己有手機成癮情況的比例，分別為66.7%、66.3%及57.1%，而嬰兒潮世代（1955至1964年代）自認有成癮情況的比例只有21.7%，報告分析指，僅有較低比例的嬰兒潮世代受訪者意識到自己有手機成癮的問題，顯示他們有管理和減少使用手機方面的迫切需要。

調查發現，超過四分之一受訪者每天花費至少3小時在手機上娛樂，包括玩遊戲、觀看短片和串流節目、瀏覽社交媒體、聽音樂或播客，以及通話或訊息聊天等。

76.9%受訪者每日在工作時段使用個人手機超過1小時

此外，有不少人會在上班時間使用個人手機作私人用途，調查顯示，約76.9%受訪者每日於工作時段使用個人手機超過1小時。

手機上癮主要「徵狀」：晚睡、低電量恐慌

至於重度手機上癮患者會有甚麼「徵狀」？調查中最常見的分別是晚睡（41.1%）、為手機低電量感憂慮（35.8%）、即使沒有通知亦頻繁檢查手機（35.4%）等。

放下手機 最想與家人朋友共度時光

如果要在沒有手機的平行時空下度過一星期，受訪者會選擇做些甚麼？今次調查中，最多人選擇的是與家人朋友共度時光（37%）、參加戶外活動（37%）、發展其他興趣（36.1%）、閱讀書籍（30.5%）等。

但其實有多少人會有決心減少使用手機呢？調查顯示，76.5%受訪者曾考慮或採取措施，例如是諮詢心理學家和使用屏幕時間管理工具，來減少自己花在電話上的時間。不過，仍有高達73.9%的嬰兒潮世代認為無需減少手機使用，僅有4.4%的人曾採取行動。

調查亦問及受訪者會否讓子女使用手機以賺取「獨處時間」，結果顯示，多達95.8%的香港家長會這樣做，主要是為了煮飯或做家務（30.3%），以及在身處餐廳時（28.4%）和乘車或的士時（25.1%）。