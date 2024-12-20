打工仔壓力指數爆煲│最唔開心返工地點竟非觀塘！做邊行最happy？

返工真的可以開開心心？求職平台CTgoodjobs發布《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》，指香港打工仔平均工作快樂指數連續兩年回升，今年升至5.3分的及格水平，惟平均工作壓力指數高達6.86分，僅按年下跌0.02分，未有明顯改善，並形容此情況令人關注。

調查亦列出不同行業的打工仔快樂指數及壓力指數，到底你行業情況如何？至於就上班地點而言，全港哪一區最令打工仔滿意呢？以下即看詳細報告！



打工仔工作快樂指數升至5.3分及格水平

調查於2024年第4季以網上問卷形式進行，成功收集到來自23個行業、共2,144份回應。結果顯示，31歲至40歲的受訪者最不快樂，其快樂指數只得5.16分。當問及受訪者不快樂的原因，有27.1%人表示有財政壓力，其次為個人發展（26%）、公司的士氣／氣氛（21.8%）、上司／老闆的態度（21.6%）等。

比較不同行業，「觀光/旅遊/酒店」（5.78分）、「製造」（5.64分）、「人力資源管理/諮詢」（5.59分）從業人員的平均快樂指數最高；「保健/美容/健身」（4.17分）、「餐飲」（4.71分）、「電訊」（4.85分）從業人員的平均快樂指數則為最低。

至於哪一區的打工仔最快樂呢？當中高分地區包括北區（5.8分）、黃大仙（5.7分）、元朗（5.64分）；而低分地區則有屯門（5分）、荃灣（5分）、南區（4.79分）。

按收入水平分析，高收入組別的快樂指數普遍較高，當中月入介乎4萬至5萬以下的上班族，平均快樂指數達5.73分最高；而另一方面，月入不足5萬元的組別，平均快樂指數均低於5分，即未達及格水平。

整體而言，全港上班族對上班地點滿意度達6.11分，當中油尖旺（6.55分）是最令人滿意的上班地點，而離島區、南區（均為4.92分）就並列滿意度最低的地點。

調查發現，油尖旺是最令人滿意的上班地點。（《IT狗》劇照）

打工仔壓力指數6.86分近爆煲 未有明顯改善

調查另外亦對上班族所感受壓力程度進行研究，發現今年本港上班族的平均工作壓力指數高達6.86分，比去年只下跌0.02分，未有明顯改善。

當中，最感到有壓力的3個行業包括「實驗室試驗」（7.69分）、「電訊」（7.55分）及「銀行/保險/證券/金融」（7.41分），而較少壓力的3個行業分別是「餐飲」（6.18分）、「娛樂/休閒」（6.19分）及「設計」（6.41分）。

以地區劃分，於九龍城上班的受訪者壓力指數最高，達7.24分；而在北區工作的受訪者似乎較輕鬆，平均壓力指數為5.91分。

若以收入組別分析，則能發現上班族入愈高，壓力便愈大。例如月入達4.5萬元或以上人士，平均壓力指數均超過7分。而月入少於4.5萬元的組別，平均壓力指數大多低於7分。