搶人才｜資訊科技業起薪點高到咁　人工料加5.9%　1項技能最重要

賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」公布「2024 資訊與通訊科技及創意媒體業人才需求市場調查」，顯示逾八成資訊及通訊科技（ICT）本科畢業生的起薪點均達2萬元以上，有同樣起薪點的高級文憑畢業生比例亦達48%。創意媒體主修方面，超過七成的本科畢業生起薪點達2萬元以上，而取得同等起薪點的高級文憑畢業生亦達44%。



調查於今年10月以網上問卷形式進行，成功訪問500名在過去12個月內參與資訊與通訊科技（ICT）或創意媒體業招聘過程的本地僱主。調查中約六成受訪僱主表示，高級文憑畢業生擁有和學士學位畢業生相若，甚至擁有更好的軟、硬技能；僱主對高級文憑畢業生軟、硬技能的認可較去年分別上升8.8個百分點及17.1個百分點。

調查顯示，逾八成資訊及通訊科技（ICT）本科畢業生的起薪點均達2萬元以上，有同樣起薪點的高級文憑畢業生比例亦達48%。（資料圖片）

近半ICT高級文憑畢業生起薪點達2萬元

報告指，僱主對高級文憑畢業生能力的認可亦反映於獲聘畢業生的起薪點上：48%的ICT高級文憑畢業生起薪點達2萬元，44%創意媒體高級文憑畢業生起薪點達2萬元。

招聘期及加薪幅度方面，ICT及創意媒體業的僱主平均花接近3個月才能成功招聘人才填補空缺，更有8.8%的資訊與通訊科技業僱主表示，部份職位招聘期長達6個月以上。另外，七成受訪僱主預期來年高級文憑及學士學位畢業生的加薪幅度為2%至5.9%，符合市場預期。

僱主認為在未來5至10年愈趨重要的技能

近年人工智能（AI）技術發展迅速，調查顯示，逾半（54.6%）受訪僱主已經、及逾三成半（37.4%）正考慮將人工智能及生成式人工智能等先進科技完全或部份融入日常營運。不過，僱主認為「好奇心及終身學習」、「分析思維」及「韌性、靈活性和敏捷性」等軟技能，在未來5至10年更為重要，人工智能和大數據的知識與技能僅排行第五。

資訊與通訊科技業僱主對求職者期望

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