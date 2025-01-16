萬千星輝2024｜視帝10強聲勢比併　黃宗澤IG粉絲百萬但熱度不及他

《萬千星輝頒獎典禮2024》將於本周日（1月19日）於澳門舉行，無綫（TVB）早前公布各獎項最後10強提名名單，誰會捧走視帝獎座自然是全場焦點之一。今年視帝10強之中，《法證先鋒VI :倖存者的救贖》、《企業強人》、《巾幗梟雄之懸崖》、《黑色月光》等熱門電視劇的男主角均有上榜，包括馬國明、黃宗澤、陳豪、王浩信、陳展鵬、鄭則士等，本文比併10強名單各人的網絡搜尋熱度，以及社交平台追蹤數，即看哪位準視帝人氣最高！



《萬千星輝頒獎典禮2024》將於本周日（1月19日）於澳門舉行，無綫（TVB）早前公布各獎項最後10強提名名單，誰會捧走視帝獎座自然是全場焦點之一。（TVB圖片）

視帝10強搜尋熱度Top 3：馬國明、黃宗澤、陳豪

網絡熱度方面，過去一年搜尋量最高的準視帝是《飛常日誌》飾演楊尚偉的馬國明，其次是《法證先鋒VI :倖存者的救贖》男主角黃宗澤、主演《企業強人》的陳豪。回顧視帝人選的網絡熱度趨勢，大多於去年年初、上屆萬千星輝頒獎典禮舉行時達到高峰；當中黃宗澤去年8月時網絡熱度曾一度急升，主要因為其主演的電影《紮職3》上映帶動網絡討論。

《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳男主角」提名名單

1.馬國明（飛常日誌）

2.羅子溢（婚後事）

3.陳展鵬（逆天奇案2）

4.鄭則士（神耆小子）

5.張振朗（反黑英雄）

6.黃宗澤（法證先鋒VI :倖存者的救贖）

7.陳豪（企業強人）

8.譚俊彥（企業強人）

9.黎耀祥（巾幗梟雄之懸崖）

10.王浩信（黑色月光）

視帝10強IG人氣Top3：黃宗澤、王浩信、陳展鵬

至於Instagram（IG）人氣方面，Bosco追蹤數達百萬級，力壓一眾視帝人選；其次是主演《黑色月光》的王浩信，以及主演《逆天奇案2》的陳展鵬。