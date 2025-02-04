最安全航空公司排名2025｜國泰排名節節上升？香港有廉航登榜首！

航空安全評級網站AirlineRatings.com早前公布2025年全球最安全航空公司排名，當中由新西蘭航空（Air New Zealand）蟬聯榜首，第二位是澳洲航空（Qantas），而香港的國泰航空（Cathay Pacific）近年排名亦節節上升，今年成功打入三甲。廉航（又稱「低成本航空」）方面，香港快運（Hong Kong Express）更位列榜首，即看完整排名！



國泰航空（Cathay Pacific）近年排名節節上升，今年成功打入三甲。（資料圖片）

AirlineRatings.com在385家航空公司中，選出最安全的25家傳統航空公司和25家最安全的低成本航空公司排名。

2025年全球最安全傳統航空公司排名

傳統航空公司方面，新西蘭航空連續3年位列榜首，第2名是澳洲航空；國泰航空則與卡塔爾航空（Qatar Airways）、阿聯酋航空（Emirates）並列第3名。當中，國泰航空排名近年持續上升，由2023年第11名，升至2024年第9名，今年進一步打入三甲、升至第3名。

最安全傳統航空公司排名上，新西蘭航空連續3年位列榜首。（資料圖片）

排名前10的傳統航空公司還包括，維珍澳洲航空（Virgin Australia）、阿提哈德航空（Etihad Airways）、全日空（ANA）、長榮航空（EVA Air）、大韓航空（Korean Air）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、土耳其航空（Turkish Airlines）。而去年排第13名的新加坡航空（Singapore Airlines），今年跌出排行榜前25名。

2025年全球最安全低成本航空公司排名

廉航方面，發迹於本港的香港快運獲得第1名，其次為捷星集團（Jetstar Group）及瑞安航空（Ryanair），而港人較常乘坐的亞洲航空（AirAsia）就排在第6位。

該機構指，排名基於多項因素，包括：過去兩年內的重大事故紀錄、機隊年齡、機隊規模與事故頻率、死亡人數、盈利能力、IOSA 認證（國際航空運營安全認證）、ICAO（國際民航組織）國家安全審核成績及飛行員技能與培訓。

