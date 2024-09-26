遺失行李榜│港人常搭航空公司位列第6　表現最佳排名國泰10大不入

坐飛機最怕遺失行李，不但會招致財物損失，更會影響出遊心情，不過航空公司甚少公布行李丢失或損毁情況，消費者無從得知相關資訊。有工程師就利用社交平台數據，統計航空公司行李遺失情況，當中發現最常遺失行李前10名中，竟包括一間港人較常乘搭的航空公司。至於以托運行李可靠程度比較，東方航空、國航、廈門航空排名前3，國泰則未能打入10大。而按機場所在地計，以嚴謹細心見稱的日本只能排第3，以下即看完整排名。



截至9月22日的排名顯示，最常遺失行李航空公司前3名依次為阿根廷航空、西班牙國家航空、埃塞俄比亞航空。（資料圖片/Getty Images）

荷蘭電腦工程師勒韋斯（Pieter Levels）利用爬蟲工具收集網上有關行李遺失（包括延誤及損毁，下同）的帖文，再以航空公司公布過的實際數字作對比，並按航線及乘客量加以調整，從而推算各航空公司的行李遺失率，發布於「luggagelosers.com」網站。他解釋，以社交平台數據推算行李遺失情況雖有一定局限，但結合歷史數據分析後，仍可作為一個替代指標。

截至9月22日的排名顯示，最常遺失行李航空公司前3名依次為阿根廷航空、西班牙國家航空、埃塞俄比亞航空。當中阿根廷航空推算行李遺失率高達6.79%，即約每15件行李中便有1件行李出現問題。而港人較常乘搭的英航，推算行李遺失率為2.25%，相當於約每44件行李中便有1件行李中招，於行李遺失榜上排名第6。

至於處理行李最可靠的航空公司前3名，則分別為東方航空、中國國際航空，以及廈門航空，3間航空公司的行李遺失率均低於0.02%。

處理行李最可靠的航空公司，國泰航空排名第11。（資料圖片）

本港主要航空公司方面，國泰航空未能打入最可靠前10名，現時位列第11名，行李遺失率約0.05%（每2,042件行李有1件行李遺失）。香港航空排名第18，行李遺失率0.09%（每1,142件行李有1件行李遺失）。而香港快運、大灣區航空等，則均暫未納入統計範圍內。

按機場所在地計，阿根廷、埃塞俄比亞、肯亞的機場行李遺失比率最高，均超過2%。

至於哪裏的機場處理行李會最可靠？名單顯示，內地機場的行李遺失率均低至0.02%，排於最可靠名單榜首；第2、3名是巴西和日本。而香港則以0.07%的行李遺失率排在第7位。