航空安全│新西蘭航空膺最安全航空　國泰排第幾？附安全廉航名單

【濟州航空 / 航空安全 / 空難】近日全球接連發生多宗航空安全事故，12月29日韓國濟州航空一班載有181人的客機降落時發生意外，造成179人死亡、僅2人生還。上周三（12月25日）一班由阿塞拜疆巴庫飛往俄羅斯格羅茲尼的客機在哈薩克近郊墜毀，38人死亡。



此外，加拿大航空一架客機12月28日飛抵當地哈利法克斯機場時發生意外。飛機在降落時因左側輪胎未能正確展開，令機身傾斜後沿人行道滑行，所幸未有釀成致命意外。同日，荷蘭皇家航空公司一架由挪威奧斯陸飛往荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）的客機起飛後不久發生故障，緊急降落時滑出跑道，事件中沒有人受傷。



近日航空安全備受關注，到底選擇哪間航空公司會更安心？國際航空評級網站 AirlineRatings.com年初公布2024年最安全航空公司排名，新西蘭航空（Air New Zealand）位列榜首，第二位及第三位為澳洲航空（Qantas）及維珍澳洲航空（Virgin Australia），香港的國泰航空則排第九位。即看最新排名！



該網站於每年年初公布最新排名，2024年由新西蘭航空（Air New Zealand）排第一，超越去年榜首澳洲航空（Qantas）。發言人表示，兩間航空評分僅相差1.5分，澳洲航空在機隊機齡方面稍遜，但澳洲航空已開展大規模機隊更新工作，預計未來3年內完成。

而去年跌出十大的國泰航空排名回升，今年排全球第九，上升兩位。

新西蘭航空公司被網站評為最安全航空公司。（Air New Zealand 網站）

至於20大最安全廉價航空公司方面，上榜包括澳洲的捷星航空（Jetstar）、英國易捷航空（easyJet）、愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）等。其中，有4間是去年未有上榜，包括挪威航空（Norwegian）、宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）、太陽城航空（Sun Country）及歐洲之翼航空（Eurowings）。

根據 AirlineRatings.com 解釋，以上排名考慮因素包括過去兩年航空事故紀錄、過去5年墜機紀錄、航空管理機構及國際民航組織（ICAO）審計結果、歐盟禁用名單，以及機隊機齡。