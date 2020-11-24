施政報告︳外匯基金10年利潤足夠全民再派1萬12次　資產總值增8成

【外匯基金／施政報告／政府理財哲學】《施政報告》政府以早前已推出3,000億救市措施導致政府「水緊」為由，預告未必有太多新措施。不過，原來總值數萬億元的外匯基金，過去10年透過投資賺多達9,184億元，當中一半收入來自債券，港股則只佔投資收入約一成；以政府全民派1萬元涉款710億元計算，利潤足以向全民再派1萬元12次。

過去10年外匯基金平均回報率為2.9%，當中只有2015年錄得虧損。去年回報率高達6.6%，僅次於2017年的7.4%。值得留意的是，10年來外匯投資共虧蝕939億元，需靠其他投資產品賺取收入。

債券過去10年貢獻最多投資收入佔46.9%，原因在於外匯基金重倉債券。以2019年為例，債券佔投資組合七成，其次是佔12.7%的外地股票，至於港股則只佔投資組合4.6%。

外匯基金每年也會將部份收入回撥政府庫房，10年累計涉款4,129億元，但回撥無阻外匯基金增長，外匯基金資產總值亦由2009年的2.3萬億元增加八成至2019年的4.2萬億元，顯示政府大有條件善用外匯基金收益投資社會，為未來發展鋪路。

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