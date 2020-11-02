月薪呢個數好過一半香港人！即睇統計處最新入息數據知自己排喺邊

【人工薪酬／月入／家庭入息】究竟你的人工算高還是低？相信是不少人一直的疑問。根據最新2020年統計處《政府統計年報》公布最新個人入息及家庭入息數字，現時全港個人入息中位數為17,000元，意味你月入17,000元，收入已經比全港一半人還要好。 最新數據更顯示，與2014年相比，2019年年薪過百萬的「打工皇帝」人數更是大幅增加！以下即刻睇自己人工及家庭入息於全港排名。

香港人力資源管理學會今日（29日）公布2020年薪酬趨勢調查結果，僱員今年平均加薪幅度為1.4%，創十年新低。（鄭子峰攝）

截至2019年，全港有接近385萬名打工仔，當中超過197萬人月入不多於17,999（統計處數字並無劃分17,000元或以下的人數），佔打工仔總數一半。假若你月入3萬元，薪金已比全港七成半打工仔還要高，而月入5萬元或以上者，人工比全港九成打工仔高，成為全港最高收入的一成人。

值得留意的是，過去數年月薪5萬元以上的高薪一族人大幅增加，當中月入8萬或以上的「打工皇帝」，由2014年的92,600人，增加76.8%至19年的163,700人，同期香港打工仔總數只增加2.8%。

若以家庭為單位計算，家庭總收入為35,500元，即意味家庭月入高於全港一半家庭。假設家庭總收入達50,000元，即排名全港最高收入的33%，比全港三分二家庭收入還要高。

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