2020年運輸署已進行駕駛考試量急跌　一文看清受影響日數+宗數！

【新冠肺炎／運輸署／駕駛考試／路試／筆試／暫停】第4波疫情掩至，政府日前（11月30日）宣布再次收緊防疫措施，當中包括多個政府部門安排在家工作，其中運輸署提供的考車牌服務亦大受影響。運輸署昨日（1日）宣布，將會於今日（2日）起暫停路試及筆試，暫定於12月15日恢復。 駕駛考試暫停的消息一出，一眾學神都大受打擊，既擔心不知道何時才會真正恢復考試，亦要打定輸數繼續真金白銀加堂學車。《香港01》整理今年駕駛考試數字，發現截至現時（12月2日）運輸署今年已經取消了83日路試（電單車路試為79日）及122日筆試，對比2018及2019年全年，各類已進行的路試大跌最多67%。

運輸署12月2日起暫停即時申請旳牌照服務。(資料圖片)

根據運輸署公布及相關資料，運輸署負責的駕駛考試包括路試及筆試分別有5次及3次受到疫情影響而暫停，以下為與暫停日數相關的統計▼ ▼ ▼

疫情下駕駛考試大受影響。（王海圖攝／資料圖片）

受疫情影響，駕駛考試多次暫停，而且暫停日數甚多，大量考試延期。以下為2018年、2019年及2020年1月至9月所進行的私家車合併試、輕型貨車合併試、電單車強制試、電單車路試及筆試數字▼ ▼ ▼

以下為疫情期間，沒有進行駕駛試試的數目統計▼ ▼ ▼

從上表可見，已進行的筆試數字在2020年大跌，而且幅度比其他考試更大，相比2018及2019年均下跌約七成半。私家車及輕型貨車的合併試受影響幅度相若，對比前兩年的跌幅介乎為63至67%。電單車乙部強制試所受的影響最少，對比前兩年跌幅均不多於三成，丙部路試對比2018及2019年跌幅則約為四成及四成半。

同場加映：對上一次運輸署暫停考車牌時已有大批學神叫苦！點擊下圖即睇佢哋點樣講！▼ ▼ ▼

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同場加映！（香港01製圖）

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