觀塘九龍灣塞車原因大不同　數據分析車龍來源　觀塘道躺着也中槍

【塞車／觀塘／九龍灣】返工放工最怕塞車，位於九龍東的觀塘及九龍灣就是網民眼中的最大黑點！觀塘一帶的塞車問題不時都引起討論，其中大致可以分為兩大派別，一方認為塞車源於內街有大量貨車上落貨及私家車違泊，另一方則認為問題起因是大道的車太多，「巴士塞巴士」影響。《香港01》整合相關的交通擠塞及車流量數字，分析九龍區內塞車問題的起因。

觀塘塞車問題嚴重，經常引來網民討論。（資料圖片）

起動九龍東是政府近年的城市規劃方向之一，希望可以將九龍東轉型成繼中環之後的第2個核心商業區，不過九龍東正式起動之前，觀塘及九龍灣區每到上下班時間就已經被「塞死」，於是天氣惡劣或交通意外是更是出入皆無路，網民更經常批評起動九龍東。

以下是觀塘區一帶於星期一早上6時至晚上10時的Google Maps交通路況短片▼▼▼

從上述片段可見數點現象：

⬤上班時間代表塞車情況嚴重的深紅／鮮紅色最先於內街出現

⬤上班時間觀塘道一直都保持橙色／綠色，路況較暢通

⬤內街擠塞情況一直維持至收工時間後，至晚上約9時半才消散

⬤下班時間觀塘道有出現深紅／鮮紅色，路況擠塞，東行線較嚴重

⬤下班時間觀塘道路況改善較內街快

以下是九龍灣區一帶於星期一早上6時至晚上10時的Google Maps交通路況短片▼▼▼

從上述片段可見數點現象：

⬤上班時間代表塞車情況嚴重的深紅／鮮紅色最先於內街出現，但較觀

⬤上班時間附近大街幹道路況仍大致暢通

⬤內街擠塞情況於上班時間後有改善，以橙色為主

⬤下班時間觀塘道啟祥道路口首先出現深紅色，之後觀塘道龍翔道亦出現深紅色，車流灌進內街，令內街出現深紅色塞死

⬤晚上8時左右，主要幹道大街路況暢通後，內街路況之後就得以抒緩

根據運輸署的《2019年度交通流量統計》，當中的點算統計包括2條觀塘／九龍灣區的街道，以下為相關數字▼▼▼

觀塘區交通流量統計

九龍灣區交通流量統計

資料可見，上述節錄中首10個交通流量跌幅最大的點算站中，觀塘道及觀塘道下通道佔了5位，觀塘道下通道更排名第2，達21.2%。同時串連多條內街的偉業街在6個點算站中，有5個的交通流量呈微量升跌，1個下跌18.9%。相關統計與觀塘塞車由內街擠塞引起，但觀塘道大致少暢順的情況一致。

首10個交通流量升幅最大的點算站中，位於九龍灣的啟祥道、啟福道及宏照道共佔4位，當中以啟祥道升幅達17.3%為最多，拋離次席的協和街11%。其他位於九龍灣區內或附近的點算站，交通流量升幅變動不大，相關統計與九龍灣塞車由主要幹道擠塞倒灌至內制引起的情況一致。

註）上述資料取自Google Maps及運輸署《Annual Traffic Census 2019》

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