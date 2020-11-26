安心出行｜政府力推成最熱門健康App　用家點評價功能？

【新冠肺炎／安心出行App／二維碼／QR code／】本港爆發第4波新冠肺炎疫情，政府日前推出「安心出行」感染風險通知手機應用程式，並要求所有餐廳及表列處所，於下周四（12月3日）前申請「安心出行」二維碼（QR code），並在收到二維碼後兩個工作天內，在入口當眼位置展示。 「安心出行」於Google Play及App Store上架後，隨即登上健康塑身類別的熱門排行榜第一位，排名比另一抗疫應用程式「居安抗疫」還要高，究竟用家如何評價「安心出行」？

先睇支持「安心出行」App的用家留言▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

反對「安心出行」App留言▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

Google Play「安心出行」App評分▼▼▼

「安心出行」於Google Play的整體評分僅得2.1分，在留言者中，最多人給1星評價，有80人，其次有61人給予5星。給予3星的人最少，只有16人。

Google Play「安心出行」App評論▼▼▼

《香港01》整合Google Play「安心出行」的評論，「地方」為最熱門討論詞，出現32次，不少用家認為現時有提供二維碼的地方太少，亦不能翻查曾去過的地方，需要作改善。

有人甚至批評「垃圾」、「麻煩」（分別出現15及3次），擔心程式涉「監控」及「私隱」問題（分別出現7及4次）。不過有用家則認為「安心出行」操作「方便」、「簡單」及「易用」（分別出現10、6及4次）。

安心出行App安裝、使用及接收通知方法

+ 19 + 19 + 19

安心出行App使用7大須知