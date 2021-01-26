米芝蓮｜兩成獲獎街頭小食店已結業　即睇招牌食品依家賣幾錢！

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-01-26 13:30

米芝蓮自2016年起增設推介街頭小食店，走進大街小巷為市民提供「貼地」美食推介。截至2020年為止，本港共有32食店獲米芝蓮街頭小食推介，不過當中兩成獲獎後同時亦得到「死亡之吻」被業主加租。例如位於荃灣的祥興記上海生煎包被加租五成而被迫結業。

港人逛街常去的油尖旺區食店林立，當中有9間食店獲米芝蓮推介，為全港最多獲殊榮的地區。

自2016年起，有13間食店連續5年榮登街頭小食榜，而大部份食店的招牌食物只加價1元至5元，讓市民仍可享受平價美食。不過，位於灣仔的售賣韓式食品的Kelly's Cape Bop，以及漢堡包店The Butchers Club，兩店紫菜飯卷及經典漢堡則同樣加價20元。

不過若以加幅計算，位於深水埗的合益泰小食出售的細碟腸粉加幅最多，2016年時每碟售7元，2020年加價至10元，加幅為42.9%；另外北角麥記美食的招牌鍋貼由10元4隻「縮水」至10元3隻，每隻鍋貼變相加價32%，但考慮到食物價格不高，相信無礙食客光顧。至於加價幅度最少的則是Joyful Dessert House的招牌芒果拿破崙，5年來只加價5元，加幅8.5%，相當於平均每年只加價1元。