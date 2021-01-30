BNO vs 特區護照邊個好？費用、免簽地比併　BNO仲有2項隱藏待遇

撰文： 李家樑 最後更新日期： 2021-01-30 12:30

英國國民（海外）護照BNO升級擴權方案，即「香港BNO簽證（Hong Kong BN(O) Visa）」將於2021年1月31日起接受申請。無論是否申請居英權，特區護照及BNO作為旅遊證件也是選擇之一，以下來個全球護照大比併，比較特區護照及BNO。

BNO VISA須知：BNO居英權政策更新｜5類人可申請！申請方法、收費、9大須知免DQ

BNO VS 特區護照 Round 1：免簽證或落地簽證地區數量

雖然「亨氏護照指數」中沒有收納BNO排名，而BNO亦並非等同英國護照，但BNO免簽證或落地簽證國家或地區，仍有逾180個，而且待BNO擴權方案接受申請後，將來BNO或可轉成英國護照，比特區照免簽證或落地簽證國家或地區數量更多。

BNO VS 特區護照 Round 2：收費

最後比較BNO及特區護照費用，BNO續領費用明顯較高。

除了免簽數量及費用，其實BNO及特區護照仍有2項較大分別，就是在外求助渠道及工作假期限額。

BNO VS 特區護照 加時賽Round 1：在外求助

持有特區護照的香港居民在外地旅遊時發生意外，可向所在國家或地區的中國外交或領事機關求助；BNO持有人則可以向英國領事館求助。值得留意的是，中國外交部已宣布不再承認BNO為有效旅遊證件及身份證明。

BNO VS 特區護照 加時賽Round 2：英國工作假期限額

特區護照持有人到英國工作假期名額每年1000個，並需要持「贊助者證明」；BNO則沒有限額，也毋須持「贊助者證明」。