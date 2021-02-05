一文看香港3大外賣平台市佔率變化　港人買外賣最想食呢樣嘢！

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-02-05 13:30

疫情下，餐廳晚市禁堂食，不少市民都會選擇透過手機外賣App叫外賣，現時香港3大主要外賣平台為foodpanda、戶戶送Deliveroo及Uber Eats。根據Measurable AI數字，2019年5月Deliveroo為香港最大的外賣平台，市場佔有率為57%；不過2020年5月foodpanda取代Deliveroo成為本港最大外賣平台，市佔率高達63%。

海外方面，現時台灣外賣平台兩大龍頭為foodpanda及Uber Eats，新加坡則為foodpanda與GrabFood之爭。

2020年3月，本港爆發第二波疫情，3個外賣平台的訂單量急升，其中Uber Eats的增長率最高，較2同年2月增加80.3%；5月時本港疫情稍為緩和，外賣平台訂單量下跌。

究竟香港人外賣愛吃甚麼？有調查發現六成香港人用外賣App主要是買快餐，47%人會買亞洲其他地區的食物，其餘為本地菜、西餐及珍珠奶茶等。

至於市民買外賣原因，Deliveroo去年委託Censuswide訪問1000名港人，結果顯示有45%市民買外賣是想獎勵自己，其次為希望在疫情期間支持餐廳。

Deliveroo調查亦發現，去年最多市民買的外賣是天仁茗茶的913茶王，其他受歡迎的食物包括摩斯漢堡的特級和牛漢堡套餐、麥當勞的麥炸雞，獲米芝蓮街頭小食推介的文記車仔麵及祥興記上海生煎包。