李嘉誠重奪福布斯富豪榜榜首　有低調富豪身家疫市急增22倍！

撰文： 林奧莉 賓尼迪 最後更新日期： 2021-02-25 19:06

先睇香港10大富豪身家▼▼▼

美國財經雜誌《福布斯》公布新一年香港富豪榜，長和系創辦人李嘉誠以354億美元（約2744.8億港元）身家重奪榜首，比恒基地產創辦人、人稱「四叔」的李兆基多49億美元（約380億港元）。

不過若按增幅計算，伯恩光學有限公司聯合創始人楊建文及林惠英夫婦身家暴漲最多，由去年8億美元（約62億港元）暴增22倍至186億美元（約1442億港元）。伯恩光學主力生產手機用保護玻璃，客戶包括蘋果公司、三星、華為、小米等手機生產商，廠房主要設於深圳和惠州，市場曾傳出公司擬今年上市。

《福布斯》指出，雖然李嘉誠旗下長實集團（1113）去年股價下跌27%，但李嘉誠持股的美國上市公司Zoom股價高漲，故財富隨之水漲船高，整體財富增20%，至354億美元。根據彭博富豪榜資料，李嘉誠靠Zoom大賺110億美元，佔其身家近34%。

究竟Zoom股價升幅有幾勁？翻查過去一年Zoom股價變動情況，股價最高升近9倍，最高價達588.84美元。

此外，在50大香港富豪中，最多人從事地產行業，包括李兆基、華置前主席劉鑾雄、新地郭鄺肖卿；其次有9人主要開賭場及從事電商等，包括銀河娛樂（0027）主席呂志和及阿里巴巴副主席蔡崇信。