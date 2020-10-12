韓劇《青春紀錄》熱播　主角追夢職業港韓人工大比併

【青春紀錄/韓國/香港/理想僱主/失業率】由朴寶劍、朴素淡主演的韓國電視劇《青春紀錄》正於Netflix熱播，劇情講述男女主角放棄原本安穩的工作，抱着一腔熱血追夢成為演員及化妝師，心路歷程引起不少年輕人共鳴。 不過戲劇歸戲劇，現實歸現實。《香港01》整合人才戰略公司及求職網站數據，發現香港及韓國大學生都想進入薪高糧準的大企業，但比較劇中主角的理想工作入職薪酬，則香港比韓國較高。

《青春紀錄》劇照逐格睇▼▼▼

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人才戰略公司Universum於2019年12月至今年3月訪問5,993名香港大學生，了解他們心目中最理想的僱主，「鐵飯碗」政府工在各學科排名均打入三甲。另外，在商科心目中，Google更力壓政府成為最想入職的企業。其餘上榜機構包括海洋公園、迪士尼，以至聯合國。

韓國求職網站Incruit於今年6月初公布1,045名大學生最想入職的10大企業，網絡科技企業Kakao榮登榜首，最主要原因是認為公司有前景。至於傳統巨企三星則排第二，現代汽車、LG等亦榜上有名，反映韓國年輕人依然追求高薪及待遇好的工作。

韓國模特兒、演員及化妝師薪酬比香港低

韓劇《青春紀錄》中，男主角史彗峻（朴寶劍飾）是當紅模特兒卻想轉行成為演員，而女主角安正河（朴素淡飾）原於大企業工作，卻決心追夢成為化妝師。究竟在韓國做模特兒、演員和化妝師的薪酬如何？

根據薪酬統計網站Salary Expert數據，韓國模特兒、化妝師初入行月薪同樣不足150萬韓圜（約9,948港元），而新晉演員月薪約155.5萬韓圜（約10,395港元）僅能糊口，香港三項職業入職薪酬均比韓國高。

韓國20至29歲年輕人失業率比香港高

韓國、香港2009至2019年20至29歲年輕人失業率▼▼▼

無論香港和韓國，年輕人均面對失業和搵工難的困境。以兩地20至29歲的失業率作比較，過去10年香港同一年齡層失業率一直徘徊在5.3%至7.3%。韓國則介乎7.4%至9.9%，明顯比香港高數個百分點，原因是韓國大企業薪酬與中小企相差太遠，令不少年輕人寧願失業等待，也希望能有機會進入大公司工作。