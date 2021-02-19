漫畫改編韓劇成熱潮　一文看20套劇收視率+原著漫畫追蹤人數

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-02-19 13:30

近年韓國網絡漫畫發展迅速，電視台更掀起一股將漫畫改編成劇集的熱潮，包括《梨泰院Class》、《金秘書為何那樣》等大熱韓國「漫改劇」均贏盡口碑。「01研數所」挑選近年20套無線及有線電視台「漫改劇」，比較收視率及原著漫畫人氣。

現時韓國有三大無線電視台，分別為KBS、MBC及SBS，話題性高的《便利店新星》、《意外發現的一天》及《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》均於無線電視台播出。

按收視率比較三大無線電視台的漫改劇表現，《Goodbye Mr. Black》第11集收視率由3.8%急升至8.1%，大結局更錄得9.9%收視，從三大無線電視台播放的眾漫改劇中突圍而出。至於首集收視最好的是《好運羅曼史》有10.3%，不過表現無而為繼，大結局只得6.4%收視。

平均收視率方面，《好運羅曼史》以8.2%排第1，比《Goodbye Mr. Black》多1.7個百分點。《快過來》雖由人氣男團INFINITE成員出身的金明洙（藝名L）擔任男主角，但該劇收視率低迷，平均收視只有1.7%。

在有線電視台方面，《女神降臨》、《驅魔麵館》及《梨泰院Class》等漫改劇均為港人熟悉的大熱韓劇。

比較有線電視台的漫改劇收視率，《梨泰院Class》表現最好，收視率由第一集的5%一路攀升至大結局的16.5%。另外，《驅魔麵館》最後一集收集率亦高達11%，刷新OCN劇集歷年最高收視紀錄並大獲好評，OCN更宣布會製作第二季。

平均收視率方面，《梨泰院Class》高達11.8%，排第1位。近日播映完畢的《女神降臨》原著漫畫討論度極高，文佳煐、車銀優、黃寅燁演出受到關注，3人Instagram粉絲人數暴漲，其中黃寅燁粉絲人數由30多萬激增22倍至691萬。不過劇集平均收視卻只有3.8%，排第7位。

目前韓國有不少網絡漫畫平台，包括Daum Webtoon、Naver Webtoon及KakaoPage等，其中Naver Webtoon更進軍海外市場推出LINE WEBTOON，將韓國漫畫翻譯成中文、英文等語言。在6套原著漫畫中，《女神降臨》在中文版擁有高人氣，追蹤人數多達111.2萬，比排第2的《我的ID是江南美人》多54.8萬。