政府財赤│財政儲備不足7000億　6年發債3200億、回撥千億未來基金

【預算案2025】政府財赤持續，預計本年度財政儲備結餘為6,851億元，僅相當於11個月政府開支。港府近年加大發債力度，包括在2024/25年度的預算案中推出1,200億元的綠債和銀債，並寫入財政儲備，令賬面赤字有所收窄。而由2019/20年度至本年度，政府6年間合計發債達3,207億元。



除發債外，政府近年亦將存放於財政儲備外的部份款項回撥，包括回撥房屋儲備金和未來基金的投資回報，金額合計已逾2,000億元，變相減慢財政儲備流失速度，部份款項更用作經常營運開支。粗略估計，政府近6個年度透過發債和回撥合計為庫房增加逾5,000億元「收入」，然而這些賬面轉撥並非實質財政增收，而債券未來亦需全數償還，而且涉及利息開支，因而令社會關注以上做法的可持續性。



財政儲備近年持續減少，由2018/19年度約1.17萬億元，降至2023/24年度7,332億元，預計至本年度（2024/25年度）會進一步減至6,851億元（註：2024/25年度為預算數字，下同），只相當於11個月政府開支。

2025年財政預算案將於2月26日發表。（資料圖片）

政府一般支出急增 惟地價收入大減

儲備減少，究竟主要減在哪裏呢？現時財政儲備由「政府一般收入賬目」（下稱「一般收入賬目」）和8項基金組成，當中以一般收入賬目，以及基本工程儲備基金的變動最為明顯。

一般收入賬目是政府財政的主要營運賬目，收入來源包括稅收、差餉以及各項收費等，而雖然這個賬目的收入有增無減，不過由於支出急增，包括薪酬、部門開支、資助金等開支，在近10年間增加逾八成至2024/25年度約6,234億元，預計基金期末結餘將降至不足1,300億元，10年間減少75%，佔整體財政儲備的比例亦降至18.7%。

近6年靠發債逾3,200億元填補庫房

至於基本工程儲備基金，設立目的則是為了向工務計劃及徵用土地提供資金，而政府地價收入亦會寫入此賬目中，因此近年賣地收入大減，基本工程儲備基金的結餘亦見減少，2024/25年度預算結餘為994億元，較高峰期2017/18年度約1,800億元大減45%。

而事實上，政府近年發行綠色債券等債券收入，亦會寫入基本工程儲備基金之中，這些發債收入由2019/20年度至本年度合計達3,207億元，變相為財政儲備「補血」，但問題是這些債券遲早都要還，而且要計及利息開支。

回撥房屋儲備金、未來基金投資收入至庫房

除了發債之外，政府近年亦將存放於財政儲備外的部份基金回撥，包括2019/20年度起分4年回撥824億元房屋儲備金；另外政府於2021/22年度預算案公布，會從未來基金回撥投資回報（註：不涉及本金），截至2023/24年度累計回撥1,170億元；以上回撥資金均計入土地基金的投資收入。若計及債券和回撥收入，則由2017/18年度至今，政府「另闢財路」合計為庫房增加逾5,000億元「收入」，土地基金佔財政儲備的比例亦增至約五成。

政府近年將存放於財政儲備外的部份基金回撥，截至2023/24年度累計回撥1,170億元。（資料圖片）

土地基金現時計入財政儲備下的名義儲蓄帳目「未來基金」，存放於外匯基金內，以賺取更高投資回報。以往因土地基金相關決議所限，由未來基金回撥的投資收入款項，只可用作投資或土地基金管理相關開支。

修訂土地基金用途 可轉撥至一般收入賬目

然而，立法會去年通過議案，容許由未來基金回撥的累積投資收入，轉撥政府一般收入。換言之，「未來基金」的投資回報已由可用作政府日常營運開支，而政府在本年度亦已從土地基金，轉撥1,000億元至一般收入賬目。

翻查政府財政儲備下各組成部份的轉撥紀錄，一般收入賬目由以往向其他基金貢獻款項，變成轉撥款項的主要接收方。這反映政府支出增加，但一般經常性收入卻跟不上，需由其他基金轉撥填補。

至於更令人關注的，是上文所提及，因為庫房儲備持續縮水，而需要從未來基金回撥款項，更透過發債增收，但長遠而言這些都未必是可持續的做法。