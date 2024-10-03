施政報告│財政儲備不足$6000億　靠發債減赤字　股市反彈增收入？

《施政報告》將於10月16日發表，政府財政狀況再成焦點。截至8月底，政府本財政年度首5個月錄得1,839億元赤字，而財政儲備暫降至5,507億元，僅相當於8.5個月政府開支。政府發言人表示，錄得赤字主要由於薪俸稅及利得稅等收入多於財政年度後期收取所致。

受近年市況拖累，政府地價及印花稅收入大減，而公共開支卻持續上升，預計本年度政府庫房會再「見紅」。至於財政儲備即使在計及發債收入，亦預計會連跌第3年，降至約10年前水平，情況令人關注。到底近年赤字如何擴大？會如何影響財政儲備長遠走勢？而近期股市反彈、樓市利好會有多大幫助？以下即看最新數據。



本財年首5個月，計入發行政府債券收入及償還債券支出後，政府綜合赤字暫錄1,839億元；若撇除發債相關收入及支出，則暫時錄得赤字2,009億元。至於本年度全年赤字，預計為481億元，並且會是第3年「見紅」。

財政儲備方面，截至8月底，計及發債影響後最新錄5,507億港元，較原先預算的6,851億元，暫時少1,344億元或19.6%。按本年度約7,769億元政府開支推算，即現時財政儲備約相當於8.5個月政府開支。而撇除債券相關171億元淨收入後，最新財政儲備更暫時跌至約5,337億元。

此外，中長期數據顯示，政府財政儲備暫跌至近10多年以來新低，並倒退至2010/11年度約5,954億元水平，且與2017/18至2019/20年度的萬億儲備規模相差甚遠。而據《預算案》中期展望，預計至2025/26至2028/29年度，庫房將會錄得盈餘，財政儲備在2029年3月底預計為8,322億元，惟當中包括每年約950億至1,350億元的發行債券收入。

早幾年疫情，政府防疫紓困開支大增，庫房不時錄得赤字，市場期望疫後政府財政會有改善，不料近一兩年外圍環境變差，加上進入加息周期等影響下，令政府兩大「金蛋」收入，即賣地收益和印花稅收入大縮水。

地價收入以往能為庫房帶來千億進賬，惟樓市轉趨疲弱後，2023/24年相關收入減至不足200億元，而本年度預算也下調至330億元，並跌至政府5項主要收入中最少的一項。印花稅收入方面，受股樓交投下跌影響，上年度政府印花稅收入錄491億元，僅為原來預算（850億元）的58%，而本年度全年目標亦下調至710億元。

推動產業多元化是今年《施政報告》重點之一。（資料圖片）

好消息是，早前美國聯儲局大手減息，加上近日內地使出「大招」降息降準、鬆綁樓市以刺激經濟，本港市場也即時受惠，包括恒指重上2萬點，市場亦期望樓市值此時機止跌回穩，並進一步帶動政府收入增加。參考2022/23年度數據，市場好景時，地價及印花稅收入1年分別都可超過千億元。

另一方面，近兩年經濟情況也正正反映，本港產業結構單一，易受外圍環境影響。特首李家超早前表示，過去一年香港處於經濟轉型期，需要在挑戰中尋找機遇，在競爭中完善自我，會在《施政報告》諮詢期內聽取更多行業意見，推動產業多元化。