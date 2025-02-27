最佳航空公司排名2025│香港快運HK Express新上榜排咁前 國泰稍跌

航空公司評級網站AirlineRatings.com早前公布2025年全球最佳航空公司排名，今年榜首由大韓航空（Korean Air）奪得，第2、3名分別是卡塔爾航空（Qatar）及紐西蘭航空（Air New Zealand）。本港的國泰航空（Cathay Pacific）排名按年下跌一位至第4名，而新加坡航空今年則排名第5。至於廉航方面，國泰旗下的香港快運（HK Express）今年首次上榜即打入第4名，以下即看完整排名名單。



2025年全球最佳全服務航空公司（Full Service Airlines）：

1. 大韓航空

2. 卡塔爾航空

3. 紐西蘭航空

4. 國泰航空

5. 新加坡航空

6. 阿聯酋航空Emirates

7. 日本航空

8. 澳洲航空Qantas

9. 阿提哈德航空Etihad

10. 土耳其航空

11. 長榮航空

12. 斐濟航空

13. 維珍航空

14. 全日空

15. 墨西哥航空

16. 加勒比海航空

17. 泰國航空

18. 星宇航空

19. 越南航空

20. 斯里蘭卡航空

21. 法國航空

22. 荷蘭皇家航空公司

23. 加林航空

24. 毛里求斯航空

25. 嘉魯達印尼航空

航空公司評級網站AirlineRatings.com早前公布2025年全球最佳航空公司排名，國泰航空位列第4名。（資料圖片）

2025年全球最佳廉價航空公司（Low Cost Airlines）

1. 亞洲航空AirAsia

2. 捷星航空Jetstar

3. 波羅的海航空

4. 香港快運航空

5. 易捷航空

6. 杜拜航空

7. 瑞安航空

8. 酷航空

9. 微風航空

10. 西南航空

11. 天空航空

12. 納斯航空

13. 途易航空

14. 挪威航空

15. 靛藍航空

16. 阿拉伯航空

17. 沃拉里斯航空

18. 捷特航空

19. 維茲航空

20. 伏林航空

航空公司評級網站AirlineRatings.com早前公布2025年全球最佳廉航排名，香港快運位列第4名。（資料圖片）

根據AirlineRatings.com定義，排名是按每間航空公司的餐點、小吃、飲料、座位間距、安全評級、Wi-Fi、座椅電源等標準而評定。至於最佳廉航，則需要提供一系列經濟實惠的機艙服務，排名較高的航空公司需提供極低廉基本票價，並保持良好的航線網絡，同時必須符合嚴格的安全標準。