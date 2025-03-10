調查：72%港人不願生育　被經濟壓力嚇退　養育1名子女要$600萬！

香港婦聯早前發布「港人生育意願調查2025」報告，今年表示無意生育的受訪者比例按年跌兩個百分點，但比例仍高達72%。影響生育意願的最主要因素仍然是經濟壓力，更有研究指出在香港養育1名兒童至18歲成本超過600萬元，惟接近八成受訪者都認為政府對育有子女的家庭支援不足。



調查於今年1月12日至2月12日，以實體問卷（1,540份）及網上問卷（740份）方式進行，成功訪問1,320名50或歲以下和960名50歲以上本港市民。28.1%受訪者表示有意願生育，按年回升2.1個百分點。不過無意生育的受訪者仍佔多數，比例高達78%。婦聯指，「晚育」已成大趨勢，調查中19至29歲受訪者中有生育意願者僅佔23.3%，30至39歲受訪者有生育意願者比例則較高，達32.8%。

最影響受訪者生育意願的因素是經濟壓力（92.3%），婦聯引述調查指，本港養育一名兒童至18歲所需成本超過600萬元，育兒成本增速超薪資漲幅。而自由需求（84.8%）取代房屋短缺（80.2%），成第二大阻力，反映年輕世代價值觀轉變。此外，工作繁忙（80.5%）與托育資源不足（57.4%）亦加劇職場父母負擔。

調查中有78%受訪者認為政府對育有子女家庭支援不足。政府近年推出多項鼓勵生育措施，獲評最高分的是提高在職家庭津貼、增加幼兒中心名額和津貼等育兒支援措施（5.47分），其次是新生嬰兒家庭購買資助出售單位時可增抽籤機會和優先選樓（5.26分），以及新生嬰兒家庭可提早一年獲編配公屋（5.06分）等。至於支援不育或難孕夫婦，提供生育指導服務及按需治療則得分最低（3.61分）。

當受訪者被問到希望政府推出什麼政策來鼓勵生育，最多人選擇「打造良好家庭環境」（75.6%）與「擴大幼兒托管範圍」（65.8%），反映市民考慮生育時，較注重培養孩童成長的環境。

當受訪者被問到希望政府推出什麼政策來鼓勵生育，最多人選擇「打造良好家庭環境」（75.6%）與「擴大幼兒托管範圍」（65.8%），反映市民考慮生育時，較注重培養孩童成長的環境。（資料圖片）

今次調查新增針對50歲以上市民的問卷，了解他們對下一代生育選擇的看法。結果顯示，近七成50歲以上受訪者均期待下一代生育，38.2%人認為「至少有一個的傳統觀念」，31.1%認為「多子多福」，24.4%認為下一代「要有社會責任，盡可能生育」。

被問到能為下一代生育子女提供哪些幫助，最多人表示可提供「育兒支持」（64.3%），其次為「經濟支持」（33.3%）及「事業支持」（14%）。另有12.4%受訪者表示不會提供支持。