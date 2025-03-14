18區人口排名｜沙田居民70.4萬全港最多　九龍這區人口密度冠全港

統計處公布2024年18區人口數字，沙田區人口達70.4萬人全港最多，其次是有67.7萬人的元朗區，以及有66.8萬人的觀塘區。以人口密度比較，觀塘區每平方公里人口有5.9萬人，是按陸地面積計人口密度最高的地區，其次是深水埗和黃大仙；而人口密度較低的地區則包括離島、大埔和北區等。



至於人口最少的地區是灣仔，2024年該區人口僅約16.4萬人，離島和中西區的人口同樣較少，分別只有19.8萬人及23.2萬人。

回顧2015年至2024年各區人口變化，沙田多年來一直是全港人口最多的地區。觀塘區以往多年都是人口第二多的地方，直至2022年被元朗取而代之。

若以各區人口密度比較，2024年觀塘區每平方公里人口有5.9萬人，是按陸地面積計人口密度最高的地區。其次是每平方公里人口接近4.7萬人的深水埗，以及每平方公里人口達4.4萬人的黃大仙區。而人口密度較低的地區則包括離島、大埔和北區。

數據顯示，觀塘繼續是全港人口密度最高的地區，至於疫情前人口密度排名第2高的油尖旺則被深水埗及黃大仙追過，人口密度排名跌至第4。