Deliveroo戶戶送撤出香港│昔日霸主市佔率達60%　1關鍵時期被追過

戶戶送Deliveroo宣布撤出香港市場，平台運行至4月7日後停運，並將由foodpanda接手部份資產及業務，現有戶戶送會員可以領取6個月pandapro免費會籍。市場數據顯示，戶戶送曾是本港外賣市場「霸主」，市佔率曾高達六成，惟於一個關鍵時期被foodpanda追過！而美團旗下的Keeta於2023年進駐本港市場後，戶戶送的市佔率進一步被蠶食。



來自英國的戶戶送於2015年在本港開展業務，較foodpanda遲一年打入香港市場。數據分析平台Measurable AI（量數AI）的報告顯示，早期外賣平台競爭中，戶戶送最初是處於領先位置，2019年市場佔有率（按估算訂單收入計）曾高達六成。

疫情時期被foodpanda追過 Keeta加入競爭加劇

Measurable AI分析顯示，戶戶送於疫情前一直領先本港外賣平台市場，其後卻於2020至2021年疫情高峰期時被Foodpanda追上。及至2022年中，foodpanda市佔率升至64%，戶戶送則降至36%。

Keeta於2023年5月進軍本港，進一步蠶食戶戶送市場份額。據Measurable AI推算，至2024年首季，Keeta在外賣送遞服務按商品交易總額（GMV）計算的市佔率已升至32%，戶戶送和foodpanda市佔率則分別降至24%及44%。