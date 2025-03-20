立會研究：公僕凍薪可年慳$87億　微調2元乘車僅省$6.8億成效有限

政府財赤持續，立法會秘書處早前發表研究簡報，指出過去6年間財政儲備累跌45%至2025年3月的6,473億港元，又提到過去6個財政年度政府若非透過發債獲得3,000億元資金，財政儲備水平會跌至更低水平。

文件重點分析部份開源節流措施，包括推算2025/26年度公務員凍薪可為庫房節省87億元；又引述意見指，2元乘車優惠「微調方案」雖可減低對受惠人士的影響，但每年僅能節省6.8億港元。而近年煙草稅率大幅提升，不過煙草稅收入卻大減，遠低於原來預算。



簡報顯示，政府2024/25年度整體收入按年增加1.9%至5,596億元，當中包括150億元抗疫基金餘額回撥。預計2025/26年度政府收入會上升18%至6,594億元，但當中有620億元從種子基金回撥、40億元由教資會資助大學儲備回撥。若撇除以上資金回撥，政府整體收入在2025年僅增長6%至5,934億元。

至於開支方面，簡報提到，2024/25年公共開支總額（即政府開支再加上營運基金和房委會的開支）達8,049億元，相對於本地生產總值的比率回落至25%，但仍處於較高水平。預計2025/26年度年公共開支會推一步上升9.1%至8,777億元，主要因為大型基建項目陸續開展工程。按政策範疇分析，衞生、社會福利及教育仍是三大主要開支項目，而基礎建設開支未來5年每年平均達1,200億元，是第4大開支項目。

2025/26年度政府財政赤字預算為670億元，但若扣除發債所得淨資金，赤字或達1629億元。（資料圖片）

過去6年累計財政赤字達5,529億元

有關政府財政長遠承擔能力，簡報指，本港過去6年累計財政赤字高達5,529億元，而這個數字經已計及發債所得3,000億元淨收益。2025/26年度政府財政赤字預算為670億元，但若扣除發債所得淨資金，赤字或達1,629億元。至於本港財政儲備亦從2019年3月11,710億元高位，大跌45%跌至2025年3月的6,473億元，預期於2026年3月將進一步降至5,803億元。

推算公務員凍薪可節省87億元

今年預算案提出財政整合計劃，措施包括公務員2025/26年度凍薪、調整公共交通補貼計劃、增加機場離境稅等，簡報重點探討當中兩項，包括公務員薪酬及調整2元乘車優惠。

簡報指，過去10年公務員開支累計增加70%至2024年的1,635億元，但相關開支在政府整體開支中的比例，則由24.3%下降至21.7%，並預計2025/26年度公務員凍薪，可為庫房節省約87億元。

引述意見指微調2元乘車每年僅節省6.8億元

預算案對2元乘車優惠提出兩大調整，包括增設每月240程優惠乘車次數上限，以及票價若高於10元，優惠車費會由2元調整為全額車費的兩折。簡報提到微調方案可保留政策原意並減低對受惠人士的影響，惟亦有意見指「微調方案每年僅能節省6.8億元，效益不彰」。

簡報亦回顧近年煙草稅收入情況，提到政府於2023至2024年間累計將煙草稅提升增74%至每包香煙66港元，約佔香煙零售價的65%。然而政府煙草稅收入卻在2024/25年度大減近半至38億元，引發社會對於煙草稅成本效益、私煙數量增加的討論。