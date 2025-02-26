拆解預算案3大招數│回撥、發債增收2490億　扣除後儲備僅剩3300億

【預算案2025】財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份《財政預算案》，預計2025/26年度赤字為670億元，財政儲備將下降至5,803億元，僅相當於8個月政府開支。



不過近年陳茂波經常利用不同「財技」幫補庫房，今年除了發行1,500億元債券，更罕有地將多個種子基金款項合共620億元回撥。粗略估算，2025/26年度政府透過回撥款項及發債增加2,490億元「收入」，若扣除這些款項，估計下年度財政儲備或會跌至約3,300億元，赤字或達3160億元。



除了上述兩招外，政府另一招常用的是從8項主要基金調撥款項以應付日常開支，而今年政府亦從8項主要基金款項調撥近640億元，反映政府經常性收入追不上支出。



第一招：罕有地從特定用途的種子基金回撥款項

政府近年不時從設於財政儲備外的基金回撥款項。陳茂波指，現在政府帳目外為特定目的設立基金共有42個，總結餘近1,800億元。當中部份基金只利用其投資收益應付開支，即種子基金，當初目的是希望透過基金確保長遠有足夠款項推行相關項目。

他最新提出在2025/26年度將當中6個規模較大的種子基金下的620億元回撥到政府帳目「增加收入」；另外亦回撥約150億元防疫抗疫基金至政府帳目，並會反映在2024/25年度修訂預算中。

此外，政府每年都會從未來基金回撥投資回報（註：不涉及本金）至政府帳目，預計2025/26年度從未來基金回撥金額達370億元。撇除反映在2024/25年度的防疫抗疫基金回撥，會於2025/26年回撥種子基金及未來基金款項合計達990億元。

▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



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第二招：發行債券「增加收入」

另一招數則是發債，今年預算案提出2025/26年度發行1,500億元債券，收入會寫入財政儲備下的基本工程儲備基金之中，未來數年更計劃每年發債1,300億至1,900億元。

粗略估算，2025/26年度上述回撥及發債「收入」合計達2,490億元，若扣除這些款項，2025/26年度財政儲備或會跌至約3,300億元，或相當於赤字3160億元。

第三招：八大主要基金回撥款項

除了回撥基金和發債之外，陳茂波亦會將財政儲備下的「政府一般收入帳目」和8項主要基金轉撥。翻查政府財政儲備下各組成部份的轉撥紀錄，一般收入帳目由以往向其他基金貢獻款項，變成從基金轉撥至一般收入帳目。這反映政府支出增加，但一般經常性收入卻追不上，需由其他基金轉撥填補。

預算案顯示，2025/26年度土地基金會撥出710億元，分別撥至一般收入賬目（639.3億元）、創新及科技基金（70億元）、賑災基金（7,000萬元）。

▼2月26日 財政預算案重點▼

