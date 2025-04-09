去年4.4萬宗騙案創新高　財務損失$XX億！3類詐騙極常見要小心！

近年騙案頻生，立法會新一份《數據透視》指出，本港騙案數目於10年間急增402%，並於2024年升至4.4萬宗的歷史新高，而騙案在整體罪案中所佔比例亦增至47%。去年詐騙罪行所致財務損失91.5億元，當中投資騙案及電話騙案所導致損失佔逾七成。



文件指，隨著互聯網和社交媒體的廣泛應用，本港騙案數目由2014年8,861宗，升至2024年的44,480宗並創下新高。騙案在整體罪案中的比例，亦由2014年的13%增至2024年的47%，升幅超過兩倍。

本港騙案數目於10年間急增402%，並於2024年升至4.4萬宗的歷史新高。（AI製圖）

比較不同騙案類別，2024年最常見的騙案是網上購物騙案，佔整體騙案的比例達26%。其次是電話騙案（佔比21%）、投資騙案（11%）、求職騙案（9%）等。而文件亦提到，由於大部分詐騙罪行跨越不同地域，而且作案手法層出不窮，執法行動並不容易，2024年騙案破案率跌至10.6%的10年新低。

2024年詐騙財務損失91.5億元

至於詐騙所致財務損失亦由2022年48.5億元，急增89%至去年的91.5億元，當中72%的損失金額源自投資騙案及電話騙案。

警方2017年成立反詐騙協調中心，為遇到懷疑騙案的市民提供24小時即時電話諮詢服務。去年協調中心接獲1,372宗來年，按年增38.7%。同期阻截騙款金額則為14.8億元，較2019年、2020年每年逾30億元的水平回落。

此外，警方於2022年推出一站式詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」，截至2024年年底，該搜尋器共錄得724萬次搜尋，並向市民發出94萬次警示。

警方與通訊事務管理局辦公室及電訊商成立工作小組，協調制定打撃電話及網上騙案的電訊措施，包括自2023年5月起，當市民接收到疑似詐騙來電時，電訊商會向他們發送文字或語音警示。截至2024年年底， 電訊商已應警方要求，攔截合共8,326個電話號碼及29,284個網站。