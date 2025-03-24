統計處：1.29萬人從事送貨及外賣平台工作　35%平台月入不足$5000

近年網購及外賣盛行，衍生出以送貨或外賣應用程式（App）平台派單為基礎的新型就業方式，但這類「平台經濟」的勞工權益一直備受關注。統計處早前首度發布有關平台工作的調查報告，指出本港有約1.29萬人從事食物和貨物送遞數碼平台工作，當中超過半數年齡為40歲以下，約六成人每月從平台賺取收入不足1.5萬元。大多數人表示入行原因在於平台工作性質更具彈性，惟不少平台工作都設有獎懲機制，而社會亦有聲音認為部份平台工作缺乏勞工保障。



統計於2023年12月至2024年3月進行調查，結果顯示全港有約1.29萬人在統計前12個月內有從事食物及貨物送遞數碼平台的工作，當中約52.5%平台工作者（即平台外賣員及送貨員）年齡介15至39歲，而50歲或以上人士則佔24.2%。

61%平台工作者每月平均從平台賺取收入不足1.5萬元

24.9%每星期工作多於44小時

調查中約三分之二工作者表示數碼平台工作是其主要收入來源；61%平台工作者每月平均從平台賺取收入不足1.5萬元，另有近35%平均賺取月入少於5,000元。工作時間方面，接近三成（28.3%）每星期在相關平台工作少於25小時，24.9%每星期工作多於44小時，另有21.2%則沒有固定的工作時數。

部分平台工作者會在多於一間平台公司工作，在統計前12個月內，該1.29萬名平台工作者總共從事約1.81萬份平台工作。按工作模式分析，「單車手」佔比最高，達29.1%，其次為「步兵」（26.5%）、「電單車手」（22.7%），以及「客貨車司機」（21.6%）。平均而言，51.6%的平台工作者每小時會接到2至3張訂單，18.1%每小時可接3張單以上。

大多數人表示入行原因在於平台工作性質更具彈性，有空閒時間平衡工作與生活等。（資料圖片）

當被問到為何從事數碼平台工作，約九成人表示入行原因在於平台工作性質，例如容易入行或離職、彈性工作方式、對工作程序及方式有更大的控制權，以及有更多空閒時間以平衡工作與生活。其次為財政考慮（50.3%）。

約七成平台工作設獎罰機制

平台工作缺乏勞工保障

然而，平台工作看似更具彈性，但其實只是以獎勵和懲罰機制管理從業員，而平台工作缺乏勞工保障，亦不時引起爭議。統計顯示，上述1.81萬平台工作中，設有獎勵機制和懲罰機制的比例，分別為77.6%和73.5%。

調查發現，最常見的平台獎勵準則為「高接單率」（50.2%）、「準時」（49.7%）和「高上線率」（40.3%）。而「被客戶投訴」（39.7%）和「未能準時送遞」（36.1%）則為首兩項最常見的懲罰準則。至於有關平台外賣員和送貨員的勞工保障、工傷情況等，是次報告則未有涵蓋。

註：統計處指，由於經住戶統計調查取得的平台工作者樣本數目亦因此較少，而且有關工作者的統計估算的隨機變動亦相對較大，並不足以作全面和詳細的分析，因此，是次主題性住戶統計調查提供有關平台工作者的細分統計數字有限，僅作概括參考。

