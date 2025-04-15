超高齡社會│港長者佔23.9%　港島呢區最老　5區年齡中位數達5字頭

本港人口進一步老齡化，統計處數據顯示，2024年本港65歲或以上人口（下稱「長者人口」）比例升至23.9%，即接近每4個港人便有1名長者，人口年齡中位數達到48歲。各區之中，東區和黃大仙區內長者比例均超過25%，另有4區的年齡中位數已步入「5字頭」。至於本港哪一區年齡中位數最低，哪些地區長者比例較少？即看詳細數據。

註：除特別註明外，統計均不包括外籍家庭傭工。



按照世界衛生組織指引，若人口中長者比例達到20%，即可定義為超高齡社會，而本港長者人口佔比自2021年起達到此標準，正式步入超高齡社會階段。政府統計處早前出版《2024年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，顯示2024年本港長者人口比例進一步升至23.9%，人口年齡中位數達到48歲。

長者比例最高地區：東區、黃大仙、葵青

18區比較，2024年東區區內長者人口達16.1萬最多，其次是觀塘（16萬）、東區（13.8萬）。按長者人口比例計，最高是東區（26.7%），其次是黃大仙（25.8%）、葵青（24.4%）等。全港18區之中，現時只有離島、元朗、西貢及油尖旺4區內，長者人口比例低於20%。（註：18區分年齡人口數目統計涵蓋外籍家庭傭工）

5區人口年齡中位數達「5字頭」

東區長者人口比例全港最高，區內人口年齡中位數亦冠絕全港，2024年達52歲，按年再增1歲。除東區外，全港還有4區年齡中位數達到「5字頭」，包括黃大仙、南區、觀塘和葵青，另有多區亦於「奔5」的路上，包括荃灣、大埔、沙田、灣仔等。

人口老化影響之一，是令勞動人口減少。統計顯示，本港勞動人口由2018年367.8萬降至2024年347.1萬，跌幅達20.7萬或5.6%。勞動人口參與率亦由2018年59.3%，下跌4.6個百分點至2024年54.7%，不過近年勞動人口減少亦涉及疫情等原因。

分析各區勞動人口參與率，離島、西貢、油尖旺區勞動人口參與率較高，均超過57%，而這3區內的長者比例均較低。至於長者人口比例較高的東區、觀塘、葵青，區內勞動人口參與率則屬全港最低。