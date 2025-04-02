去年1.89萬宗離婚│離婚率升至疫後新高　九龍這區離婚比例冠全港

統計處公布最新離婚統計，2024年法庭頒布離婚判令1.89萬宗。以本港去年年中人口推算，粗離婚率為每千人口2.51宗，升至疫情以來新高，但仍低於疫情前2019年水平。18區當中，離婚人口比例最高的兩個地區均位於九龍，而離婚人口比例最低的地區則位於港島。中長期數據顯示，本港粗離婚率較2010年代明顯下降，但這或許與香港結婚率本來就持續下跌有關。



去年法庭頒布離婚判令1.89萬宗

2024年本港法庭頒布離婚判令18,938宗，按年增加1,019宗或5.38%，也較疫情下2020年至2022年期間年均約1.5萬宗有明顯上升，相信這與疫情期間法庭曾數度暫停辦公有關。

2024年本港粗離婚率回升至每千人口2.51宗。（《童話故事下集》劇照）

離婚比率方面，2024年本港每千人口的離婚判令數目（註：即粗離婚率）2.51宗，較2023年每千人口2.38宗增加約0.13宗，但仍遠低於疫前2019年的每千人口2.81宗。

至於離婚申請（包括婚姻訴訟及離婚共同申請）則按年微跌632宗或3%，至2024年的19,989宗，但最新數字已進一步接近疫情2019年約2.2萬宗水平。

離婚人口比例較高地區：觀塘、深水埗、屯門

到底本港哪一區離婚比例最高？統計處最新數據顯示，2023年區內離婚或分居人士佔區內15歲或以上人口比例達到7.6%，是全港最高；其次是深水埗（7.3%）、屯門（6.9%）。而離婚人口比例較低的地區則包括中西區（4.1%）、西貢（4.8%），以及東區、荃灣和大埔區（均為4.9%）。當中，中西區區內從未結婚的人口比例達32.1%，為全港最高。

此外，若觀察中長期數據，本港現時的粗離婚率，其實已較2010年代年均每千人口2.73宗明顯下跌，而這或許與本港結婚率本來就持續下跌有部份關係。2010至2019年間，本港粗結婚率每年平均為每千人口7.28對，不過粗結婚率自從於2012年達到每千口人8.43對的高峰後，已反覆下跌至2019年的每千人口5.88對。及至2023年數字雖見回升，但只達每千口6.34對。至於人口中已婚人士的比例，亦由2019年的59.1%，跌至2023年的58.2%。