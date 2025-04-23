2025全球最富裕城市│香港每50人有1個百萬美元富翁　排名遜新加坡

2025年全球最富裕城市排名出爐，香港有近15.5萬名百萬美元富翁，全球排名第8；新加坡百萬美元富翁人數較本港多約8.7萬人，排名全球第4。若以10億美元富翁比較，香港則比新加坡多。而同屬大灣區城市的深圳，則是全球增長最快的財富樞紐，百萬美元富翁人數近10年間增長142%，以下即看完整榜單。



排名由英國研究機構Henley & Partners與New World Wealth聯合發表，統計截至2024年底全球主要城市的高淨值人群數據。榜單首位是紐約，有約38.5萬名百萬美元富翁，其次是三藩市灣區（34.2萬名）、東京（29.2萬名）。

香港有近15.5萬名百萬美元富翁，全球排名第8，按年上升1位。（資料圖片）

香港有近15.5萬名百萬美元富翁，排名第8，按年雖上升1位，但仍遜於有24.4萬名百萬美元富翁、排名第4的新加坡。按人口比例計算，香港百萬美元富翁在整體人口中佔比約2.06%，相當於每50人中便有1名百萬美元富翁，比例低於新加坡的4.01%。

估計本港每50人中有1個百萬美元富翁

不過，若以門檻更高的1億美元富翁人數比較，本港有346人，較新加坡（333人）多出13人。至於比較兩地10億美元富翁人數，香港有40人，比新加坡（30人）多出10人。

報告另外分析各大城市過去10年百萬美元富翁人數增長，深圳增長率達142%全球最高，其次是美國城市史考茲谷（增長率125%）、「印度矽谷」班加羅爾（120%）。另外還有3個城市的人數10年間翻倍，包括西棕櫚灘（美國城市）、杭州、杜拜。