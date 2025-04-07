胡潤富豪榜│Elon Musk蟬聯首富　DeepSeek梁文鋒身家超OpenAI CEO

胡潤研究院發布「2025全球富豪榜」，特斯拉行政總裁埃隆·馬斯克（Elon Musk）蟬聯全球首富，第2、3名分別為亞馬遜創辦人傑夫·貝索斯（Jeff Bezos），以及Meta創辦人馬克·朱克伯格（Mark Zuckerberg）。AI領域近年發展迅速，DeepSeek創辦人梁文鋒以330億元（人民幣，下同，特別註明除外）身家首次上榜，更撼贏OpenAI創辦人薩姆·奧爾特曼（Sam Altman）。

註：財富統計截至2025年1月15日



胡潤研究院發布「2025全球富豪榜」，特斯拉行政總裁埃隆·馬斯克（Elon Musk）蟬聯全球首富。（資料圖片）

今年有3,442名十億美金企業家上榜，按年增加163名，增幅達5%。美國有870名企業家上榜，全球最多，人數比去年增加70人；中國排名第2，有823人，按年增加9人。

字節跳動張一鳴以4,350億元身家，登上中國首富之位，全球排名第24。（資料圖片）

字節跳動張一鳴以4,350億元身家，登上中國首富之位，全球排名第24。去年中國首富農夫山泉鐘睒睒排名下跌1位至第2名，全球排名24，其財富估計達4,050億元。而中國排名第3位是騰訊馬化騰，全球排第31位，他的財富估計達3,200億元。

AI領域近年發展迅速，DeepSeek創辦人梁文鋒以330億元身家首次上榜，並且撼贏OpenAI創辦人薩姆·奧爾特曼，後者財富估計為130億元。