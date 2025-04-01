18區收入排名│西貢排第2超港島富人區　觀塘續包尾　多區入息跌！

【家庭收入 / 月入 / 18區排名】統計處公布最新2024年18區家庭收入統計，中西區家庭住戶每月入息中位數達4.24萬元全港最高，西貢區取代港島「富人區」灣仔區登上第2名，而觀塘區則以2.4萬元續排榜尾。比較各區收入變化，有9區的住戶入息中位數均按年減少，重災區包括油尖旺和東區。至於你所在地區收入水平算高定低、收入增加還是減少？即看詳細數據。



政府統計處早前出版《2024年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，顯示2024年全港家庭住戶每月入息中位數30,000元，與去年持平。這亦是近10年來、除了疫情期間，住戶收入中位數少有未錄得增長的年份。

3區住戶月入中位數逾4萬元：中西區、西貢、灣仔

2024年家庭住戶每月入息中位數較高的地區包括中西區（42,400元）、西貢（41,200元）、灣仔（40,800元）、南區（36,000元）、荃灣（34,200元）等。至於收入最低的5個地區則包括觀塘（24,200元）、深水埗（24,500元）、葵青區（25,500元）、黃大仙（25,600元）、北區（25,800元）。

半數地區住戶入息中位數按年下跌

比較各區按年收入變化，18區之中有半數地區的住戶入息中位數均見下跌，當中油尖旺由2023年30,700元，下跌1,700元至2024年的29,000元，是住戶入息跌輻最大的地區。其次是東區，由33,800元跌至32,500元，跌輻達1,300元。其他收入下跌的地區還包括離島、葵青、大埔、屯門、荃灣、中西區、元朗。

另有8區住戶入息中位數錄得按年增長，升輻較大的包括西貢區，由40,400元上升800元至41,200元。其次是沙田及黃大仙，兩區住戶入息中位數分別都按年上升500元。

統計處公布最新2024年18區家庭收入統計，中西區家庭住戶每月入息中位數達4.24萬元全港最高。（資料圖片）

不過上述數據是對各區的整體統計，即無論家庭住戶有否從事經濟活動（可理解為就業、自僱、做生意等），均會統計在內。而由於疫情後政府紓困措施及相關津貼逐步減少，令部份家庭的入息減少，或是部份地區家庭收入中位數下跌的原因之一。

若只計及有從事經濟活動的家庭住戶，則本港這類家庭的每月入息中位數為39,500元，按年上升1,200元。各區之中，中西區從事經濟活動的家庭住戶每月入息中位數最高，達60,000元，其次是灣仔（58,300元）、西貢（50,000元）。