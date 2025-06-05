食環街市空置率17.6%　元朗1街市有近300吉舖　港島這處10舖8空！

市民北上消費熱潮影響本地零售市道，連街市也湧現吉舖潮？近年食環公眾街市空置情況引起關注，資料顯示截至2024年底96個公眾街市及（包括熟食市場，下同）攤檔空置率達17.6%，更有部份街市空置率高達八成！食環署以往將街市檔位出租率定於90%，惟去年有近六成街市均不達標，署方由今年起將出租率目標下調至85%。



現時全港96個公眾街市及熟食中心合計提供13,534個檔位，截至去年底空置檔位2,387個，空置率達17.6%。（資料圖片）

環境及生態局早前回覆立法會特別財委會書面質詢，披露各公眾街市檔位空置數據。現時全港96個公眾街市合計提供13,534個檔位，截至去年底空置檔位2,387個，空置率達17.6%。

截至去年底，元朗同益街市「吉舖」達284個最多，其次是九龍城（118個）及牛頭角街市（111個）。同期僅11個街市成功租出全部檔位，當中只有兩個小型街市，包括天水圍食環署天幕街市、元朗錦田街市，其餘均為熟食市場或生花市場。

赤柱海濱小賣亭空置率高達八成

按空置率計，赤柱海濱小賣亭空置率高達八成，冠絕全港。不過該小賣亭地點位處泳灘，並非市民日常採購生鮮食品的地方，未能反映一般街市情況。另以空置比率比較，同益街市、觀塘宜安街街市、洪水橋臨時街市、鰂魚涌街市的空置率亦都分別超過五成。

以往食環署有為街市檔位出租率定下90%目標，若參考此標準，去年有57個街市都不達標，即僅約四成街市達標，而署方亦由今年起將目標出租率下調至85%。數據亦顯示，近年不少公眾街市的出租率均呈跌勢，去年出租率按年下跌的街市有57個。

以人均人流量計，深水埗北河街街市、荃灣楊屋道街市、大埔墟街市日均人流量分別都超過3萬。（資料圖片）

食環署現時於19個公眾街市設置人流統計系統，以人均人流量計，深水埗北河街街市、荃灣楊屋道街市、大埔墟街市日均人流量分別都超過3萬，可謂「人氣」最旺。

2024/25年度食環署用於公眾街市的整體開支達11.36億元（修訂預算），即每個街市平均開支逾1,180萬元，由於營運街市需耗費公帑，街市檔位丟空情況因而引起社會關注。

食環署研將街市外判

《香港01》去年報道，食環署研究將轄下街市外判，或考慮仿傚房委會採用「整體承租」模式，將一份租約批予一間公司，再由承租商分租予檔販，冀引入攤位模式增加人流。但亦有意見指，若公眾街市全面引入商業模式，有可能會扼殺基層商販生存空間，同時食品加價基層市民要「捱貴餸」，建議當局在市場化與政府經營之間取得平衡。