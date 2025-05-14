Chiikawa經濟│市場規模逾100億日圓！全球網購銷售竟輸這熱血動漫

「嗚！嗚哇哇嗚哇！」日本人氣角色Chiikawa（日語：ちいかわ，又譯作「吉伊卡哇」）在香港掀起現象級熱潮，每逢有周邊商品開賣都必定會大排長龍，同時這些小可愛們亦經常與不同商家如餐廳、便利店，以至珠寶店等推出聯乘商品，每次都能吸引粉絲們大手搶購，吸金力強勁！

有分析推算，Chiikawa周邊商品銷售額一年可超過100億日圓（約5.4億港元），足以形成「Chiikawa經濟」，市場潛力不容小覷。而Chiikawa去年亦擊敗LABUBU、mofusand等大熱門，成為本港最熱搜IP角色。但亦有統計顯示，在2024年播放的日本動畫中，Chiikawa產品的全球銷售竟輸給一部主打熱血冒險旅程的動漫，即看完整榜單以及其他Chiikawa經濟數據。



日本人氣角色Chiikawa在香港掀起現象級熱潮，只要周邊商品一開賣都必定會大排長龍。（ngnchiikawa@X）

Chiikawa是「なんか小さくてかわいいやつ」的縮寫，意指細小又可愛的東西，是由漫畫家Nagano所創作的網絡漫畫，由2020年開始在X（前稱Twitter）上連載，短短4年多時間已紅遍亞洲。故事中的小可愛們（包括吉伊卡哇、小八、兔兔Usagi等）為了生計要從事除草和討伐等工作，其間遇到不少困難和挫折，但正正是他們一直互相扶持和成長的點點滴滴，療癒了不少上班族的心。

Google全球搜尋數據顯示，Chiikawa由2020年下半年起開始在累積人氣，並由2022年同名動畫推出後開始獲得大量關注。在香港，Chiikawa的搜尋量在2024年起開始飆升，並在今年4月初本港首間官方期間限定店開幕時升至高峰。

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Chiikawa成本地熱門搜尋IP角色

另據網店開店平台SHOPLINE統計，2024年香港10大熱門搜尋人氣IP排名，Chiikawa亦成功奪得第1名，擊敗LABUBU、mofusand、Sanrio水怪等大熱門。

日本人氣角色Chiikawa在香港掀起現象級熱潮，只要周邊商品一開賣都必定會大排長龍。（ngnchiikawa@X）

估計Chiikawa市場規模逾百億日圓

Chiikawa人氣高企，吸金力不容小覷。日本動漫市場研究機構「角色數據庫」（キャラクター・データバンク）估計，2022年Chiikawa各類商品市場規模超過100億日圓，即超過5億港元。

此外，據當地網購平台Beenos統計，2024年日本動畫周邊商品銷售排名中，Chiikawa登上東亞地區熱賣榜首位，超過經典熱血動漫《ONE PIECE》（海賊王）和《我的英雄學院》。

不過，若計及全球範圍的銷售額，則由《ONE PIECE》登上熱賣榜首名，而Chiikawa和寶可夢系列就分別位第2、3名。（註：僅統計2024年播出動畫的相關商品，同一年內透過該網購平台銷售至各地區的銷售額）