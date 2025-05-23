去年的士投訴1.3萬宗年升14%　創10年新高　兜路、濫收車資非最多

【的士 / 網約車 / Uber / 滴滴 / 高德】政府將在今年內就規管網約車平台訂立立法建議，或會影響的士業界經營生態。事實上，的士服務質素參差多年來都備受詬病，最新統計顯示，2024年當局接獲逾1.3萬宗的士服務相關投訴及建議（以下簡稱「投訴」），按年上升14.4%，數目更創下近10年來新高。比較各類投訴數量，濫收車費及兜路分別排名第2、3位，而令最多乘客不滿的一項到底是什麼？另外，的士司機老齡化情況近年亦引發討論，當局最新數據亦披露了不同年齡層的士司機涉及意外情況。



2024年的士服務相關投訴及建議達1.3萬宗，按年上升14.4%。（資料圖片）

據交通諮詢委員會公布數據，與的士服務相關投訴以往每年維持於萬餘宗水平，其後於2020至2022年疫情期間大幅減少至每年5,000多至8,000多宗。及至2023年反彈至11,452宗，2024年進一步增加至逾13,096宗，創近10年新高。

以投訴率計，數字則由疫情前每年每百萬人次乘客33餘宗，大幅增至2023年43.02宗以及2024年的52.43宗（註：2024年數字由當年投訴宗數，除以同年的士乘客人次臨時數字得出）。

而運輸及物流局今年回覆立法會特別財委會的資料顯示，2024年10種最常見的士服務投訴中，司機舉止無禮佔710宗最多，其次是濫收車資460宗、兜路453宗、駕駛行為不當366宗，以及拒載306宗等。

逾六成持有效牌照的士司機年滿60歲

社會關注的士司機老齡化情況，資料顯示，截至今年2月28日，全港持有效的士正式駕駛執照人數達21萬，當中約7.9萬人為59歲或以下（約佔38%），近9.4萬人年齡介乎60至69歲（約佔45%），餘下約3.7萬人年滿70歲（約佔18%）。

而2024年各年齡組別內，涉及交通意外人數分別是，59歲或以下2,944宗、60至69歲2,021宗、70歲或以上651宗。粗略估算涉意外司機佔持牌人數比例分別為3.71%、2.16%、1.75%。數據似乎顯示，在愈年長的士司機組別中，涉及交通意外人數的比例就愈低，不過由於現時公開資料中未有分年齡正在從業之的士司機人數，而年長組別活躍司機人數理應較少，而年輕組別正在從業的司機人數理應較多，因此上述數字有可能低估了年長組別的士司機的涉及意外比率，反之亦然。