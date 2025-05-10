結業潮│海皇粥店、Deliveroo　今年至少30間商戶結業撤出│附名單

港人蜂擁北上和外遊，加上旅客消費模式轉變等因素影響下，本地店舖結業潮持續。翻查報道，由年初至今有多個餐飲品牌宣布結業或關閉部份分店，包括連鎖食店海皇粥店和燉奶佬、人情味小店登打士茶餐廳、70年老店中環羅富記粥麵專家等。而開業逾50年、有「粵劇殿堂」之稱的北角新光戲院，亦於今年3月光榮結業，令不少劇迷大感不捨。

除了歷史老店之外，就連屬於互聯網新經濟的外賣平台Deliveroo戶戶送也於4月撤出香港，引發不少社會討論。據「01研數所」統計，今年有至少30間商戶結業或撤出香港，而這在這些店舖或企業中，哪些最受市民關注？今年首5個月我們告別了哪些老店？以下即看名單回顧。



本港店舖結業潮未止，由4月至今，先有外賣平台Deliveroo戶戶送正式結束在港業務，近期再有連鎖飲食店歇業，包括1992年開業、曾有逾30間分店的海皇粥店於5月7日宣布即日起全線結業；而開業44年的連鎖茶餐廳燉奶佬，早前亦宣布會光榮結業，最後的美孚分店將營業至5月29日。

海皇粥店5月7日晚宣布全線7間分店即時結業，5月8日凌晨在美孚新邨分店所見，店外並無貼出結業公告。（劉定安攝）

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此外，大型飲食集團稻香亦關閉部份分店，分別是青衣城及荃灣廣場分店。其他於4至5月結業的餐廳和商戶還包括，嘉禾黃埔、泰國甜品店After You Dessert Café（全線撤出香港）、唇茶、太子珠寶羅素街旗艦店、毅成戶外用品、Protrek保捷行、文苑飯莊（其後計劃更名裝修重開）、DONKI小西灣門店等。

而於今年1至3月期間，也有不少歷史悠久的老店結業，包括開業70年中環羅富記粥麵專家、有60年歷史的土瓜灣蘇記麵食家等。而屹立北角逾50載的「粵劇殿堂」新光戲院，也於3月初告別一眾戲迷。其他於1至3月結業的店舖還包括：火鍋撚、源興美食、Eggslut、銅鑼灣變形金剛餐廳（遷往深圳）、八月堂（結束香港業務）、佐敦西關老祖、金飯碗、英都燒味廚房、中環酒吧Liberty、旺角越興園、新寶戲院、黃埔博藝會、大達文具行等。

北角新光戲院3月3日結業，晚上大批戲迷及市民到來見證，拿着最後一場戲票拍照留紀錄。(梁鵬威攝）

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Deliveroo戶戶送宣布撤出香港市場最受關注

到底哪些商戶結業較受關注？Google搜尋數據顯示，Deliveroo戶戶送於3月10日宣布撤出香港市場時熱度最高，當時熱門討論包括付費會員轉會安排、外賣員薪酬事宜、外賣市場飽和等。而近日海皇粥店倒閉亦引發大量討論，主要涉及員工被拖欠薪金、遣散費等情況。